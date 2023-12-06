https://ria.ru/20231206/respublikantsy-1914016230.html

Источник: республиканцы в конгрессе перестают поддерживать помощь Украине

Источник: республиканцы в конгрессе перестают поддерживать помощь Украине - РИА Новости, 06.12.2023

Источник: республиканцы в конгрессе перестают поддерживать помощь Украине

Перспектива выделения новых средств Конгрессом США на нужды Украины остается неопределенной, поскольку поддержка данной инициативы в рядах республиканцев в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:17

2023-12-06T04:17

2023-12-06T05:34

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Перспектива выделения новых средств Конгрессом США на нужды Украины остается неопределенной, поскольку поддержка данной инициативы в рядах республиканцев в Палате представителей ослабевает, заявил РИА Новости осведомленный источник на Капитолийском холме. Белый дом на текущей неделе предостерег Конгресс, что финансирование, предназначенное для нужд Киева, иссякнет уже до конца текущего года. В этой связи в американской администрации призвали законодателей немедленно утвердить новый пакет ассигнований на наступивший финансовый год. "Перспектива выделения финансирования для Украины со стороны Палаты представителей остается неопределенной. Поддержка со стороны Республиканской партии сокращается", - рассказал собеседник агентства, знакомый с ходом обсуждений в Конгрессе. Администрация президента Джо Байдена направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине. В общей сложности Белый дом рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231206/konferentsiya-1914007360.html

https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913997914.html

украина

россия

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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, джо байден, дмитрий песков, в мире