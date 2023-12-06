Источник: республиканцы в конгрессе перестают поддерживать помощь Украине
Поддержка идеи выделить новые средства для Киева среди республиканцев ослабевает
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Перспектива выделения новых средств Конгрессом США на нужды Украины остается неопределенной, поскольку поддержка данной инициативы в рядах республиканцев в Палате представителей ослабевает, заявил РИА Новости осведомленный источник на Капитолийском холме.
Белый дом на текущей неделе предостерег Конгресс, что финансирование, предназначенное для нужд Киева, иссякнет уже до конца текущего года. В этой связи в американской администрации призвали законодателей немедленно утвердить новый пакет ассигнований на наступивший финансовый год.
"Перспектива выделения финансирования для Украины со стороны Палаты представителей остается неопределенной. Поддержка со стороны Республиканской партии сокращается", - рассказал собеседник агентства, знакомый с ходом обсуждений в Конгрессе.
Администрация президента Джо Байдена направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине. В общей сложности Белый дом рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.