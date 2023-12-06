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Республиканцы покинули брифинг по запросу Байдена о помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023
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00:25 06.12.2023 (обновлено: 00:32 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/respublikantsy-1914006695.html
Республиканцы покинули брифинг по запросу Байдена о помощи Украине
Республиканцы покинули брифинг по запросу Байдена о помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023
Республиканцы покинули брифинг по запросу Байдена о помощи Украине
Сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения, РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T00:25
2023-12-06T00:32
в мире
украина
израиль
сша
джо байден
митт ромни
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения, заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни."Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим", - сказал Ромни журналистам. Таким образом, инициированный демократами "секретный брифинг", на котором планировалось убеждать сенаторов в важности выделения новых средств для Киева, провалился. Свое участие в нем "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский.Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл в свою очередь призвал однопартийцев не поддерживать запрос Белого дома. "Я надеюсь, что все члены проголосуют против продвижения законопроекта..., мы настаиваем на значимых изменениях на границе", - сказал он журналистам.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договориться по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913859504.html
https://ria.ru/20231206/makgenri-1914005645.html
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в мире, украина, израиль, сша, джо байден, митт ромни, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Израиль, США, Джо Байден, Митт Ромни, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Республиканцы покинули брифинг по запросу Байдена о помощи Украине

Сенатор Ромни: республиканцы ушли с брифинга по запросу Байдена о помощи Украине

© РИА Новости / Григорий Дубовиций | Перейти в медиабанкРотонда Капитолия в Вашингтоне
Ротонда Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
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Ротонда Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения, заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни.
«
"Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим", - сказал Ромни журналистам.
Таким образом, инициированный демократами "секретный брифинг", на котором планировалось убеждать сенаторов в важности выделения новых средств для Киева, провалился. Свое участие в нем "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский.
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл в свою очередь призвал однопартийцев не поддерживать запрос Белого дома. "Я надеюсь, что все члены проголосуют против продвижения законопроекта..., мы настаиваем на значимых изменениях на границе", - сказал он журналистам.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от "процента отката"
Вчера, 13:17
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.
Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
Временный спикер палаты представителей конгресса США Патрик Макгенри - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Бывший и.о. спикера палаты представителей США Макгенри покинет конгресс
00:03
По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договориться по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке
4 декабря, 11:37
 
В миреУкраинаИзраильСШАДжо БайденМитт РомниСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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