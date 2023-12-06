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Более 20 досуговых центров отремонтируют в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 06.12.2023
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Липецкая область
 
17:31 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/remont-1914174699.html
Более 20 досуговых центров отремонтируют в Липецкой области до конца года
Более 20 досуговых центров отремонтируют в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 06.12.2023
Более 20 досуговых центров отремонтируют в Липецкой области до конца года
До конца года в Липецкой области капитально отремонтируют 22 досуговых центра за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:31
2023-12-06T17:31
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. До конца года в Липецкой области капитально отремонтируют 22 досуговых центра за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что сейчас подходит к концу капитальный ремонт Дома культуры в селе Каликино Добровского района. В здании 1968 года постройки полностью обновили зрительный зал на 340 мест, танцевальные и хоровые комнаты, а также поменяли освещение сцены и мебель. Кроме того, обновили залы для тренировок и занятий борьбой. Завершаются работы по отделке фасада, установке уличного освещения и вывески здания. В здании досугового центра действуют 11 кружков. Для посетителей и артистов художественной самодеятельности открытие обновленного Дома культуры станет особенно долгожданным событием. "Сельские досуговые центры в Липецкой области последние несколько лет после капремонта становятся настоящими дворцами культуры – современными, теплыми, красивыми. Даже наметилась тенденция, что после обновления в них становится больше клубов, коллективов, увеличивается посещаемость, а работники культуры получают дополнительный стимул придумывать интересные праздники и акции", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Более 20 досуговых центров отремонтируют в Липецкой области до конца года

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. До конца года в Липецкой области капитально отремонтируют 22 досуговых центра за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что сейчас подходит к концу капитальный ремонт Дома культуры в селе Каликино Добровского района. В здании 1968 года постройки полностью обновили зрительный зал на 340 мест, танцевальные и хоровые комнаты, а также поменяли освещение сцены и мебель. Кроме того, обновили залы для тренировок и занятий борьбой. Завершаются работы по отделке фасада, установке уличного освещения и вывески здания.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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В здании досугового центра действуют 11 кружков. Для посетителей и артистов художественной самодеятельности открытие обновленного Дома культуры станет особенно долгожданным событием.
"Сельские досуговые центры в Липецкой области последние несколько лет после капремонта становятся настоящими дворцами культуры – современными, теплыми, красивыми. Даже наметилась тенденция, что после обновления в них становится больше клубов, коллективов, увеличивается посещаемость, а работники культуры получают дополнительный стимул придумывать интересные праздники и акции", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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