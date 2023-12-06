https://ria.ru/20231206/remont-1914174699.html

Более 20 досуговых центров отремонтируют в Липецкой области до конца года

Более 20 досуговых центров отремонтируют в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 06.12.2023

Более 20 досуговых центров отремонтируют в Липецкой области до конца года

До конца года в Липецкой области капитально отремонтируют 22 досуговых центра за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:31

2023-12-06T17:31

2023-12-06T17:31

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. До конца года в Липецкой области капитально отремонтируют 22 досуговых центра за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что сейчас подходит к концу капитальный ремонт Дома культуры в селе Каликино Добровского района. В здании 1968 года постройки полностью обновили зрительный зал на 340 мест, танцевальные и хоровые комнаты, а также поменяли освещение сцены и мебель. Кроме того, обновили залы для тренировок и занятий борьбой. Завершаются работы по отделке фасада, установке уличного освещения и вывески здания. В здании досугового центра действуют 11 кружков. Для посетителей и артистов художественной самодеятельности открытие обновленного Дома культуры станет особенно долгожданным событием. "Сельские досуговые центры в Липецкой области последние несколько лет после капремонта становятся настоящими дворцами культуры – современными, теплыми, красивыми. Даже наметилась тенденция, что после обновления в них становится больше клубов, коллективов, увеличивается посещаемость, а работники культуры получают дополнительный стимул придумывать интересные праздники и акции", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231204/apk-1913708133.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов