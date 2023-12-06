https://ria.ru/20231206/remont-1914174699.html
Более 20 досуговых центров отремонтируют в Липецкой области до конца года
Более 20 досуговых центров отремонтируют в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 06.12.2023
Более 20 досуговых центров отремонтируют в Липецкой области до конца года
До конца года в Липецкой области капитально отремонтируют 22 досуговых центра за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:31
2023-12-06T17:31
2023-12-06T17:31
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852620131_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_6818aa7fc256727c0d8235871d670872.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. До конца года в Липецкой области капитально отремонтируют 22 досуговых центра за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что сейчас подходит к концу капитальный ремонт Дома культуры в селе Каликино Добровского района. В здании 1968 года постройки полностью обновили зрительный зал на 340 мест, танцевальные и хоровые комнаты, а также поменяли освещение сцены и мебель. Кроме того, обновили залы для тренировок и занятий борьбой. Завершаются работы по отделке фасада, установке уличного освещения и вывески здания. В здании досугового центра действуют 11 кружков. Для посетителей и артистов художественной самодеятельности открытие обновленного Дома культуры станет особенно долгожданным событием. "Сельские досуговые центры в Липецкой области последние несколько лет после капремонта становятся настоящими дворцами культуры – современными, теплыми, красивыми. Даже наметилась тенденция, что после обновления в них становится больше клубов, коллективов, увеличивается посещаемость, а работники культуры получают дополнительный стимул придумывать интересные праздники и акции", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231204/apk-1913708133.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852620131_46:0:1183:853_1920x0_80_0_0_33f99ba29d948297b9872ededdb2df6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. До конца года в Липецкой области капитально отремонтируют 22 досуговых центра за счет средств федерального и областного бюджетов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что сейчас подходит к концу капитальный ремонт Дома культуры в селе Каликино Добровского района. В здании 1968 года постройки полностью обновили зрительный зал на 340 мест, танцевальные и хоровые комнаты, а также поменяли освещение сцены и мебель. Кроме того, обновили залы для тренировок и занятий борьбой. Завершаются работы по отделке фасада, установке уличного освещения и вывески здания.
Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК
В здании досугового центра действуют 11 кружков. Для посетителей и артистов художественной самодеятельности открытие обновленного Дома культуры станет особенно долгожданным событием.
"Сельские досуговые центры в Липецкой области последние несколько лет после капремонта становятся настоящими дворцами культуры – современными, теплыми, красивыми. Даже наметилась тенденция, что после обновления в них становится больше клубов, коллективов, увеличивается посещаемость, а работники культуры получают дополнительный стимул придумывать интересные праздники и акции", – сказал Артамонов
.