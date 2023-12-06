https://ria.ru/20231206/reformy-1914228404.html

В G7 призвали к операционным и финансовым реформам Всемирного банка

В G7 призвали к операционным и финансовым реформам Всемирного банка - РИА Новости, 06.12.2023

В G7 призвали к операционным и финансовым реформам Всемирного банка

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) призвали продолжить проведение операционных и финансовых реформ Всемирного банка, говорится в опубликованном в среду... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:40

2023-12-06T21:40

2023-12-06T21:40

экономика

всемирный банк

g7

мвф

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" (G7) призвали продолжить проведение операционных и финансовых реформ Всемирного банка, говорится в опубликованном в среду совместном заявлении. "Мы призываем группу Всемирного банка продолжить внедрение операционных и финансовых реформ", - говорится в документе. В заявлении также подчеркивается, что G7 намерена выполнить обязательства, принятые лидерами G20, по коллективной мобилизации большего объема кредитования и льготного финансирования для повышения потенциала Всемирного банка по поддержке стран с низким и средним уровнем дохода. Ранее в ноябре исполнительный совет МВФ рекомендовал увеличить на 50% квоты стран-членов организации по сравнению с их текущими значениями. Отмечалось, что увеличение квоты "поможет защитить глобальную финансовую стабильность путем расширения постоянных ресурсов МВФ и снижения зависимости от заемных средств". Голосование совета управляющих по данному предложению, как ожидается, должно быть проведено до 15 декабря 2023 года и требует не менее 85% поддержки для утверждения.

https://ria.ru/20231206/spetsobraschenie-1914222289.html

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экономика, всемирный банк, g7, мвф