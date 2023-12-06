https://ria.ru/20231206/ramasvami-1914016713.html

Рамасвами заявил, что Украина не является демократией

Рамасвами заявил, что Украина не является демократией - РИА Новости, 06.12.2023

Рамасвами заявил, что Украина не является демократией

Украина не является демократией, считает кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:37

2023-12-06T04:37

2023-12-06T04:37

сша

украина

флорида

вивек рамасвами

дональд трамп

рон десантис

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893851318_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0842f735acd6c4c57a12b942d562360b.jpg

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Украина не является демократией, считает кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. "Украина - это не настоящая демократия, и там преследуют христиан", - написал Рамасвами в соцсети Х. Также он считает, что "дела на Украине идут "по-настоящему плохо". Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20231129/amerika-1912777850.html

сша

украина

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, флорида, вивек рамасвами, дональд трамп, рон десантис, оон, в мире