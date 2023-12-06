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Рамасвами заявил, что Украина не является демократией - РИА Новости, 06.12.2023
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04:37 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/ramasvami-1914016713.html
Рамасвами заявил, что Украина не является демократией
Рамасвами заявил, что Украина не является демократией - РИА Новости, 06.12.2023
Рамасвами заявил, что Украина не является демократией
Украина не является демократией, считает кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:37
2023-12-06T04:37
сша
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флорида
вивек рамасвами
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рон десантис
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Украина не является демократией, считает кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. "Украина - это не настоящая демократия, и там преследуют христиан", - написал Рамасвами в соцсети Х. Также он считает, что "дела на Украине идут "по-настоящему плохо". Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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сша, украина, флорида, вивек рамасвами, дональд трамп, рон десантис, оон, в мире
США, Украина, Флорида, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп, Рон Десантис, ООН, В мире
Рамасвами заявил, что Украина не является демократией

Рамасвами: Украина не является демократией

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Украина не является демократией, считает кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.
«
"Украина - это не настоящая демократия, и там преследуют христиан", - написал Рамасвами в соцсети Х.
Также он считает, что "дела на Украине идут "по-настоящему плохо".
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами во время предвыборного мероприятия - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
СМИ: директор по политике предвыборного штаба Рамасвами перейдет к Трампу
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СШАУкраинаФлоридаВивек РамасвамиДональд ТрампРон ДесантисООНВ мире
 
 
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