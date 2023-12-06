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Израильская армия заявила о перехвате ракеты в районе Красного моря - РИА Новости, 06.12.2023
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14:44 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/raketa-1914123861.html
Израильская армия заявила о перехвате ракеты в районе Красного моря
Израильская армия заявила о перехвате ракеты в районе Красного моря - РИА Новости, 06.12.2023
Израильская армия заявила о перехвате ракеты в районе Красного моря
Израильская система ПРО "Стрела" в среду перехватила ракету класса "земля-земля" в районе Красного моря, цель не пересекала территорию Израиля и не представляла РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:44
2023-12-06T14:44
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Израильская система ПРО "Стрела" в среду перехватила ракету класса "земля-земля" в районе Красного моря, цель не пересекала территорию Израиля и не представляла угрозы, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сообщения о сиренах, прозвучавших в городе Эйлат (побережье Красного моря), был зафиксирован пуск ракеты класса "земля-земля" в сторону Израиля, которая была успешно перехвачена в районе Красного моря системой ПРО "Стрела". Цель не пересекала территорию Израиля, не представляла угрозы для гражданского населения", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская армия заявила о перехвате ракеты в районе Красного моря

ЦАХАЛ: ПРО перехватила ракету класса "земля-земля" в районе Красного моря

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИзраильские системы перехватывают ракеты
Израильские системы перехватывают ракеты - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Израильские системы перехватывают ракеты. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Израильская система ПРО "Стрела" в среду перехватила ракету класса "земля-земля" в районе Красного моря, цель не пересекала территорию Израиля и не представляла угрозы, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После сообщения о сиренах, прозвучавших в городе Эйлат (побережье Красного моря), был зафиксирован пуск ракеты класса "земля-земля" в сторону Израиля, которая была успешно перехвачена в районе Красного моря системой ПРО "Стрела". Цель не пересекала территорию Израиля, не представляла угрозы для гражданского населения", - говорится в сообщении.
 
В миреИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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