https://ria.ru/20231206/putin-1914176161.html

Эксперт назвал цель визитов Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Эксперт назвал цель визитов Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ - РИА Новости, 06.12.2023

Эксперт назвал цель визитов Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Визиты президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ направлены на укрепление экономических отношений между РФ и этими странами и расширение... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:38

2023-12-06T17:38

2023-12-06T17:38

саудовская аравия

владимир путин

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КАИР, 6 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Визиты президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ направлены на укрепление экономических отношений между РФ и этими странами и расширение российского присутствия в регионе, заявил РИА Новости египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. В среду Путин совершает визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. "Основная цель – укрепление экономических отношений и расширение российского присутствия в регионе. Саудовская Аравия и ОАЭ считаются основными игроками на мировом рынке нефти. Путин стремится к углублению сотрудничества в сфере энергетики и открытию инвестиционных возможностей", - сказал Мустафа. По мнению египетского эксперта, визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию обусловлен экономической повесткой. "Посредством укрепления экономических отношений Путин стремится укрепить роль России как основного игрока на Ближнем Востоке", - отмечает Мустафа. Эксперт выразил мнение, что Россия видит в этих визитах возможность привлечь внимание Саудовской Аравии и ОАЭ к российскому вооружению. Мустафа также считает, что визит Путина важен на фоне приглашения ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами БРИКС. "Этот шаг (вступление ОАЭ и Саудовской Аравии - ред.) также должен помочь справиться с гегемонией Запада в международных организациях и предоставить БРИКС больше влияния на переговорах, связанных с основными мировыми проблемами.

https://ria.ru/20231206/tovarooborot-1914127656.html

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саудовская аравия

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саудовская аравия, владимир путин, брикс, оаэ, россия, в мире, экономика