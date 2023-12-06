https://ria.ru/20231206/putin-1914176161.html
Эксперт назвал цель визитов Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Эксперт назвал цель визитов Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ - РИА Новости, 06.12.2023
Эксперт назвал цель визитов Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Визиты президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ направлены на укрепление экономических отношений между РФ и этими странами и расширение... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:38
2023-12-06T17:38
2023-12-06T17:38
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КАИР, 6 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Визиты президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ направлены на укрепление экономических отношений между РФ и этими странами и расширение российского присутствия в регионе, заявил РИА Новости египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. В среду Путин совершает визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. "Основная цель – укрепление экономических отношений и расширение российского присутствия в регионе. Саудовская Аравия и ОАЭ считаются основными игроками на мировом рынке нефти. Путин стремится к углублению сотрудничества в сфере энергетики и открытию инвестиционных возможностей", - сказал Мустафа. По мнению египетского эксперта, визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию обусловлен экономической повесткой. "Посредством укрепления экономических отношений Путин стремится укрепить роль России как основного игрока на Ближнем Востоке", - отмечает Мустафа. Эксперт выразил мнение, что Россия видит в этих визитах возможность привлечь внимание Саудовской Аравии и ОАЭ к российскому вооружению. Мустафа также считает, что визит Путина важен на фоне приглашения ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами БРИКС. "Этот шаг (вступление ОАЭ и Саудовской Аравии - ред.) также должен помочь справиться с гегемонией Запада в международных организациях и предоставить БРИКС больше влияния на переговорах, связанных с основными мировыми проблемами.
https://ria.ru/20231206/tovarooborot-1914127656.html
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саудовская аравия, владимир путин, брикс, оаэ, россия, в мире, экономика
Саудовская Аравия, Владимир Путин, БРИКС, ОАЭ, Россия, В мире, Экономика
Эксперт назвал цель визитов Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Эксперт: визиты Путина в КСА и ОАЭ направлены на укрепление роли РФ в регионе
КАИР, 6 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Визиты президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ направлены на укрепление экономических отношений между РФ и этими странами и расширение российского присутствия в регионе, заявил РИА Новости египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
В среду Путин совершает визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
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"Основная цель – укрепление экономических отношений и расширение российского присутствия в регионе. Саудовская Аравия и ОАЭ считаются основными игроками на мировом рынке нефти. Путин стремится к углублению сотрудничества в сфере энергетики и открытию инвестиционных возможностей", - сказал Мустафа.
По мнению египетского эксперта, визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию обусловлен экономической повесткой.
«
"Посредством укрепления экономических отношений Путин стремится укрепить роль России как основного игрока на Ближнем Востоке", - отмечает Мустафа.
Эксперт выразил мнение, что Россия видит в этих визитах возможность привлечь внимание Саудовской Аравии и ОАЭ к российскому вооружению.
Мустафа также считает, что визит Путина важен на фоне приглашения ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами БРИКС
.
"Этот шаг (вступление ОАЭ и Саудовской Аравии - ред.) также должен помочь справиться с гегемонией Запада в международных организациях и предоставить БРИКС больше влияния на переговорах, связанных с основными мировыми проблемами.
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