https://ria.ru/20231206/putin-1914124380.html

Путин отметил сотрудничество с ОАЭ в гуманитарной сфере

Путин отметил сотрудничество с ОАЭ в гуманитарной сфере - РИА Новости, 06.12.2023

Путин отметил сотрудничество с ОАЭ в гуманитарной сфере

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном отметил сотрудничество стран по линии ОПЕК+ и в гуманитарной... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:46

2023-12-06T14:46

2023-12-06T14:46

россия

оаэ

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

опек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg

АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном отметил сотрудничество стран по линии ОПЕК+ и в гуманитарной сфере, поблагодарив за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма. "Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем по линии ОПЕК+. И, конечно, придаем должное значение гуманитарным связям. Развиваются туристические обмены. В прошлом году почти миллион туристов из России – 900 тысяч с небольшим - посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231206/putin-1914120978.html

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, опек