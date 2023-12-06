https://ria.ru/20231206/putin-1914124380.html
Путин отметил сотрудничество с ОАЭ в гуманитарной сфере
Путин отметил сотрудничество с ОАЭ в гуманитарной сфере - РИА Новости, 06.12.2023
Путин отметил сотрудничество с ОАЭ в гуманитарной сфере
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном отметил сотрудничество стран по линии ОПЕК+ и в гуманитарной... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:46
2023-12-06T14:46
2023-12-06T14:46
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
опек
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном отметил сотрудничество стран по линии ОПЕК+ и в гуманитарной сфере, поблагодарив за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма. "Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем по линии ОПЕК+. И, конечно, придаем должное значение гуманитарным связям. Развиваются туристические обмены. В прошлом году почти миллион туристов из России – 900 тысяч с небольшим - посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231206/putin-1914120978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, опек
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, ОПЕК
Путин отметил сотрудничество с ОАЭ в гуманитарной сфере
Путин поблагодарил президента ОАЭ за решение вопроса с православным храмом
АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном отметил сотрудничество стран по линии ОПЕК+ и в гуманитарной сфере, поблагодарив за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма.
"Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем по линии ОПЕК+. И, конечно, придаем должное значение гуманитарным связям. Развиваются туристические обмены. В прошлом году почти миллион туристов из России – 900 тысяч с небольшим - посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", - сказал Путин.
Президент ОАЭ отметил роль Путина в укреплении двусторонних отношений