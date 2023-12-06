https://ria.ru/20231206/putin-1914120978.html

Президент ОАЭ отметил роль Путина в укреплении двусторонних отношений

Президент ОАЭ отметил роль Путина в укреплении двусторонних отношений - РИА Новости, 06.12.2023

Президент ОАЭ отметил роль Путина в укреплении двусторонних отношений

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян высоко оценил личную роль президента России Владимира Путина в развитии... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:37

2023-12-06T14:37

2023-12-06T15:23

оаэ

россия

владимир путин

цены на нефть

абу-даби

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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян высоко оценил личную роль президента России Владимира Путина в развитии двусторонних отношений. Об этом он заявил в среду в начале переговоров с российским лидером во время его визита в Абу-Даби."В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений. В этой связи хочу сказать, что ОАЭ являются наиболее крупным торговым партнером России и самым крупным инвестором среди арабских стран в ее экономику", - сказал Аль Нахайян.

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Наталья Макарова

оаэ, россия, владимир путин, цены на нефть, абу-даби