https://ria.ru/20231206/putin-1914120978.html
Президент ОАЭ отметил роль Путина в укреплении двусторонних отношений
Президент ОАЭ отметил роль Путина в укреплении двусторонних отношений - РИА Новости, 06.12.2023
Президент ОАЭ отметил роль Путина в укреплении двусторонних отношений
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян высоко оценил личную роль президента России Владимира Путина в развитии... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:37
2023-12-06T14:37
2023-12-06T15:23
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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян высоко оценил личную роль президента России Владимира Путина в развитии двусторонних отношений. Об этом он заявил в среду в начале переговоров с российским лидером во время его визита в Абу-Даби."В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений. В этой связи хочу сказать, что ОАЭ являются наиболее крупным торговым партнером России и самым крупным инвестором среди арабских стран в ее экономику", - сказал Аль Нахайян.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, россия, владимир путин, цены на нефть, абу-даби
ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Цены на нефть, Абу-Даби
Президент ОАЭ отметил роль Путина в укреплении двусторонних отношений
Президент ОАЭ высоко оценил личную роль Путина в развитии двусторонних отношений