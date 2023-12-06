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Путин обсудит с главой ОАЭ палестино-израильский конфликт
Путин обсудит с главой ОАЭ палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 06.12.2023
Путин обсудит с главой ОАЭ палестино-израильский конфликт
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что обсудит с ним палестино-израильский конфликт и... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:18
2023-12-06T14:18
2023-12-06T14:29
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что обсудит с ним палестино-израильский конфликт и проинформирует об украинском кризисе."Мы сотрудничаем на международной арене. ОАЭ вносят и огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета безопасности ООН. Конечно, мы обсудим с Вами ситуации в наиболее горячих точках, прежде всего в арабо-палестино-израильском конфликте. Безусловно, проинформирую Вас о ситуации в сфере украинского кризиса", - сказал Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин обсудит с главой ОАЭ палестино-израильский конфликт
Путин обсудит с главой ОАЭ палестино-израильский конфликт и украинский кризис