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Путин обсудит с главой ОАЭ палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 06.12.2023
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14:18 06.12.2023 (обновлено: 14:29 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/putin-1914113179.html
Путин обсудит с главой ОАЭ палестино-израильский конфликт
Путин обсудит с главой ОАЭ палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 06.12.2023
Путин обсудит с главой ОАЭ палестино-израильский конфликт
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что обсудит с ним палестино-израильский конфликт и... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:18
2023-12-06T14:29
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что обсудит с ним палестино-израильский конфликт и проинформирует об украинском кризисе."Мы сотрудничаем на международной арене. ОАЭ вносят и огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета безопасности ООН. Конечно, мы обсудим с Вами ситуации в наиболее горячих точках, прежде всего в арабо-палестино-израильском конфликте. Безусловно, проинформирую Вас о ситуации в сфере украинского кризиса", - сказал Путин.
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в мире, оаэ, россия, владимир путин, оон
В мире, ОАЭ, Россия, Владимир Путин, ООН
Путин обсудит с главой ОАЭ палестино-израильский конфликт

Путин обсудит с главой ОАЭ палестино-израильский конфликт и украинский кризис

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что обсудит с ним палестино-израильский конфликт и проинформирует об украинском кризисе.
"Мы сотрудничаем на международной арене. ОАЭ вносят и огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета безопасности ООН. Конечно, мы обсудим с Вами ситуации в наиболее горячих точках, прежде всего в арабо-палестино-израильском конфликте. Безусловно, проинформирую Вас о ситуации в сфере украинского кризиса", - сказал Путин.
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