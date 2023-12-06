https://ria.ru/20231206/putin-1914074997.html
Официальный визит Путина в ОАЭ. Трансляция
Официальный визит Путина в ОАЭ. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2023
Официальный визит Путина в ОАЭ. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством ОАЭ. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:57
2023-12-06T13:57
2023-12-06T13:57
владимир путин
россия
оаэ
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством ОАЭ.
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Официальный визит Владимира Путина в ОАЭ
Официальный визит Владимира Путина в ОАЭ
2023-12-06T13:57
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PT37M30S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, оаэ, видео
Владимир Путин, Россия, ОАЭ
Официальный визит Путина в ОАЭ. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством ОАЭ.
2023-12-06T13:57
true
PT37M30S
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством ОАЭ.