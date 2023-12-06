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Официальный визит Путина в ОАЭ. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2023
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13:57 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/putin-1914074997.html
Официальный визит Путина в ОАЭ. Трансляция
Официальный визит Путина в ОАЭ. Трансляция - РИА Новости, 06.12.2023
Официальный визит Путина в ОАЭ. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством ОАЭ. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:57
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владимир путин
россия
оаэ
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством ОАЭ.
россия
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Официальный визит Владимира Путина в ОАЭ
Официальный визит Владимира Путина в ОАЭ
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владимир путин, россия, оаэ, видео
Владимир Путин, Россия, ОАЭ
Официальный визит Путина в ОАЭ. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством ОАЭ.
2023-12-06T13:57
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Официальный визит Путина в ОАЭ. Трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с руководством ОАЭ.
 
Владимир ПутинРоссияОАЭ
 
 
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