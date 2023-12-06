https://ria.ru/20231206/protivostoyanie-1914236798.html

Белый дом заявил о высокой вероятности противостояния ВС США и России

Белый дом заявил о высокой вероятности противостояния ВС США и России - РИА Новости, 07.12.2023

Белый дом заявил о высокой вероятности противостояния ВС США и России

США считают высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы на Украине, заявил координатор Белого дома... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-06T23:17

2023-12-06T23:17

2023-12-07T01:50

сша

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в мире

джон кирби

джо байден

нато

вооруженные силы сша

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США считают высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы на Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если (президент РФ Владимир - ред.) Путин одержит стратегическую победу на Украине", - сказал он на брифинге.В среду президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Ранее он запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.

https://ria.ru/20231206/etap-1914087330.html

сша

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