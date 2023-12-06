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На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку
На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку - РИА Новости, 06.12.2023
На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку
Сотрудники полиции отыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку, которая накануне ночью сбежала из дома в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:54
2023-12-06T17:54
2023-12-06T18:18
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку, которая накануне ночью сбежала из дома в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. Ранее в СМИ появилась информация, что накануне ночью 14-летняя девочка вышла из дома в селе Кочубеевское, но обратно не вернулась. Позже она сообщила матери по телефону, что убежала к своему парню в Калмыкию, которого встретила в Интернете и собиралась выйти за него замуж. Девочка попросила её не искать, но женщина всё равно обратилась в полицию."В настоящее время девочку разыскали, она передана законным представителям", – рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230915/podrostok-1896582498.html
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происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку
На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку, сбежавшую из дома
ПЯТИГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку, которая накануне ночью сбежала из дома в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ранее в СМИ появилась информация, что накануне ночью 14-летняя девочка вышла из дома в селе Кочубеевское, но обратно не вернулась. Позже она сообщила матери по телефону, что убежала к своему парню в Калмыкию, которого встретила в Интернете и собиралась выйти за него замуж. Девочка попросила её не искать, но женщина всё равно обратилась в полицию.
«
"В настоящее время девочку разыскали, она передана законным представителям", – рассказали в ведомстве.
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