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На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку - РИА Новости, 06.12.2023
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17:54 06.12.2023 (обновлено: 18:18 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/propavshaya-1914179253.html
На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку
На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку - РИА Новости, 06.12.2023
На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку
Сотрудники полиции отыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку, которая накануне ночью сбежала из дома в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:54
2023-12-06T18:18
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку, которая накануне ночью сбежала из дома в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. Ранее в СМИ появилась информация, что накануне ночью 14-летняя девочка вышла из дома в селе Кочубеевское, но обратно не вернулась. Позже она сообщила матери по телефону, что убежала к своему парню в Калмыкию, которого встретила в Интернете и собиралась выйти за него замуж. Девочка попросила её не искать, но женщина всё равно обратилась в полицию."В настоящее время девочку разыскали, она передана законным представителям", – рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230915/podrostok-1896582498.html
ставропольский край
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происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку

На Ставрополье нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку, сбежавшую из дома

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку, которая накануне ночью сбежала из дома в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ранее в СМИ появилась информация, что накануне ночью 14-летняя девочка вышла из дома в селе Кочубеевское, но обратно не вернулась. Позже она сообщила матери по телефону, что убежала к своему парню в Калмыкию, которого встретила в Интернете и собиралась выйти за него замуж. Девочка попросила её не искать, но женщина всё равно обратилась в полицию.
«
"В настоящее время девочку разыскали, она передана законным представителям", – рассказали в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад
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ПроисшествияСтавропольский край
 
 
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