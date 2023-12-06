Рейтинг@Mail.ru
Ярославская область наращивает производство антиадгезионных пленок и бумаг - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:15 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/proizvodstvo-1914225672.html
Ярославская область наращивает производство антиадгезионных пленок и бумаг
Ярославская область наращивает производство антиадгезионных пленок и бумаг - РИА Новости, 06.12.2023
Ярославская область наращивает производство антиадгезионных пленок и бумаг
Новую линию по производству антиадгезионных пленок и бумаг запустили в среду в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:15
2023-12-06T21:15
ярославская область
экономика
ярославская область
михаил евраев
технологии
переславль-залесский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891355005_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cea511cfd63784563424ab67c4bb451e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Новую линию по производству антиадгезионных пленок и бумаг запустили в среду в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщило правительство региона. "Новую линию по производству антиадгезионных (силиконизированных) пленок и бумаг, позволяющую не только увеличить объемы производства продукции, но и повысить качество изделий и сократить сроки выполнения заказов, сегодня при участии губернатора Ярославской области Михаила Евраева запустили на одном из переславских предприятий", - говорится в сообщении. По данным правительства области, продукция востребована в автомобилестроении, медицине, строительстве, пищевой промышленности, полиграфии и рекламе. Антиадгезионные пленки и бумаги также незаменимы для изготовления композитов, создаваемых по нанотехнологии для авиакосмической отрасли. Губернатор подчеркнул, что в условиях санкций и удорожания сырья предприятие сумело быстро переориентироваться, найти новых поставщиков и сдержать рост цен на свою продукцию за счет увеличения производительности труда и наращивания объемов производства. "Новое оборудование позволит выпускать в следующем году уже не 120 миллионов квадратных метров антиадгезионных пленок и бумаг, а на 30 процентов больше. При этом большое внимание уделяется созданию достойных условий труда и повышению квалификации сотрудников. В коллективе более 180 человек, средняя заработная плата – свыше 80 тысяч рублей", - сообщил Михаил Евраев.
https://ria.ru/20231129/blagoustroystvo-1912641211.html
https://ria.ru/20231120/ostanovki-1910653325.html
ярославская область
переславль-залесский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891355005_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_a829c1d844f438a6af6eff9fa5da3257.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ярославская область, михаил евраев, технологии, переславль-залесский
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Михаил Евраев, Технологии, Переславль-Залесский
Ярославская область наращивает производство антиадгезионных пленок и бумаг

Ярославская область наращивает производство антиадгезионных пленок и бумаг

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖивописный вид на Волгу и Тутаев, Ярославская область
Живописный вид на Волгу и Тутаев, Ярославская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Живописный вид на Волгу и Тутаев, Ярославская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Новую линию по производству антиадгезионных пленок и бумаг запустили в среду в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщило правительство региона.
«
"Новую линию по производству антиадгезионных (силиконизированных) пленок и бумаг, позволяющую не только увеличить объемы производства продукции, но и повысить качество изделий и сократить сроки выполнения заказов, сегодня при участии губернатора Ярославской области Михаила Евраева запустили на одном из переславских предприятий", - говорится в сообщении.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Четырнадцать парков и скверов благоустроят в 2024 г в Ярославской области
29 ноября, 14:03
По данным правительства области, продукция востребована в автомобилестроении, медицине, строительстве, пищевой промышленности, полиграфии и рекламе. Антиадгезионные пленки и бумаги также незаменимы для изготовления композитов, создаваемых по нанотехнологии для авиакосмической отрасли.
Губернатор подчеркнул, что в условиях санкций и удорожания сырья предприятие сумело быстро переориентироваться, найти новых поставщиков и сдержать рост цен на свою продукцию за счет увеличения производительности труда и наращивания объемов производства.
«
"Новое оборудование позволит выпускать в следующем году уже не 120 миллионов квадратных метров антиадгезионных пленок и бумаг, а на 30 процентов больше. При этом большое внимание уделяется созданию достойных условий труда и повышению квалификации сотрудников. В коллективе более 180 человек, средняя заработная плата – свыше 80 тысяч рублей", - сообщил Михаил Евраев.
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Более 1,8 тысячи остановок обновят в Ярославской области в 2024 году
20 ноября, 18:55
 
Ярославская областьЭкономикаЯрославская областьМихаил ЕвраевТехнологииПереславль-Залесский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала