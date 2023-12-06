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Ярославская область наращивает производство антиадгезионных пленок и бумаг
Ярославская область наращивает производство антиадгезионных пленок и бумаг - РИА Новости, 06.12.2023
Ярославская область наращивает производство антиадгезионных пленок и бумаг
Новую линию по производству антиадгезионных пленок и бумаг запустили в среду в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:15
2023-12-06T21:15
2023-12-06T21:15
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Новую линию по производству антиадгезионных пленок и бумаг запустили в среду в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщило правительство региона. "Новую линию по производству антиадгезионных (силиконизированных) пленок и бумаг, позволяющую не только увеличить объемы производства продукции, но и повысить качество изделий и сократить сроки выполнения заказов, сегодня при участии губернатора Ярославской области Михаила Евраева запустили на одном из переславских предприятий", - говорится в сообщении. По данным правительства области, продукция востребована в автомобилестроении, медицине, строительстве, пищевой промышленности, полиграфии и рекламе. Антиадгезионные пленки и бумаги также незаменимы для изготовления композитов, создаваемых по нанотехнологии для авиакосмической отрасли. Губернатор подчеркнул, что в условиях санкций и удорожания сырья предприятие сумело быстро переориентироваться, найти новых поставщиков и сдержать рост цен на свою продукцию за счет увеличения производительности труда и наращивания объемов производства. "Новое оборудование позволит выпускать в следующем году уже не 120 миллионов квадратных метров антиадгезионных пленок и бумаг, а на 30 процентов больше. При этом большое внимание уделяется созданию достойных условий труда и повышению квалификации сотрудников. В коллективе более 180 человек, средняя заработная плата – свыше 80 тысяч рублей", - сообщил Михаил Евраев.
https://ria.ru/20231129/blagoustroystvo-1912641211.html
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экономика, ярославская область, михаил евраев, технологии, переславль-залесский
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Михаил Евраев, Технологии, Переславль-Залесский
Ярославская область наращивает производство антиадгезионных пленок и бумаг
Ярославская область наращивает производство антиадгезионных пленок и бумаг
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Новую линию по производству антиадгезионных пленок и бумаг запустили в среду в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщило правительство региона.
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"Новую линию по производству антиадгезионных (силиконизированных) пленок и бумаг, позволяющую не только увеличить объемы производства продукции, но и повысить качество изделий и сократить сроки выполнения заказов, сегодня при участии губернатора Ярославской области Михаила Евраева запустили на одном из переславских предприятий", - говорится в сообщении.
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По данным правительства области, продукция востребована в автомобилестроении, медицине, строительстве, пищевой промышленности, полиграфии и рекламе. Антиадгезионные пленки и бумаги также незаменимы для изготовления композитов, создаваемых по нанотехнологии для авиакосмической отрасли.
Губернатор подчеркнул, что в условиях санкций и удорожания сырья предприятие сумело быстро переориентироваться, найти новых поставщиков и сдержать рост цен на свою продукцию за счет увеличения производительности труда и наращивания объемов производства.
«
"Новое оборудование позволит выпускать в следующем году уже не 120 миллионов квадратных метров антиадгезионных пленок и бумаг, а на 30 процентов больше. При этом большое внимание уделяется созданию достойных условий труда и повышению квалификации сотрудников. В коллективе более 180 человек, средняя заработная плата – свыше 80 тысяч рублей", - сообщил Михаил Евраев.
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