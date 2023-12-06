В конгрессе США сделали шокирующее признание об Украине
Сенатор Мерфи: США скоро бросят Украину, что приведет к конфликту в Европе
© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Капитолия США
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. США скоро бросят Украину, пишет газета The New York Times со ссылкой на слова сенатора от штата Коннектикут Криса Мерфи.
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"Мы вот-вот бросим Украину", — заявил политик.
Мерфи также подчеркнул, что республиканцы совершают большую ошибку и пожалеют, что решили вести политическую игру с будущим Украины, так как это может привести к "конфликту в Европе".
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
Накануне сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на их предложения. Свое участие в мероприятии в последний момент отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "напряженная" атмосфера.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
Выделенные до этого деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.