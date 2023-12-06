https://ria.ru/20231206/priznanie-1914055404.html

В конгрессе США сделали шокирующее признание об Украине

В конгрессе США сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 06.12.2023

В конгрессе США сделали шокирующее признание об Украине

США скоро бросят Украину, пишет газета The New York Times со ссылкой на слова сенатора от штата Коннектикут Криса Мерфи. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:47

2023-12-06T10:47

2023-12-06T11:41

в мире

украина

израиль

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крис мерфи (сенатор сша)

джо байден

джон кирби

конгресс сша

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. США скоро бросят Украину, пишет газета The New York Times со ссылкой на слова сенатора от штата Коннектикут Криса Мерфи."Мы вот-вот бросим Украину", — заявил политик.Мерфи также подчеркнул, что республиканцы совершают большую ошибку и пожалеют, что решили вести политическую игру с будущим Украины, так как это может привести к "конфликту в Европе".Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.Накануне сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на их предложения. Свое участие в мероприятии в последний момент отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "напряженная" атмосфера.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.Выделенные до этого деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914021599.html

https://ria.ru/20231206/senat_ssha-1914007011.html

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в мире, украина, израиль, сша, крис мерфи (сенатор сша), джо байден, джон кирби, конгресс сша, владимир зеленский