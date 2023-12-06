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В Нальчике построили первый муниципальный приют для бездомных собак - РИА Новости, 06.12.2023
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19:06 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/priyut-1914206672.html
В Нальчике построили первый муниципальный приют для бездомных собак
В Нальчике построили первый муниципальный приют для бездомных собак - РИА Новости, 06.12.2023
В Нальчике построили первый муниципальный приют для бездомных собак
Власти Нальчика завершили строительство первого городского приюта для бездомных собак, он рассчитан на 130 животных, сообщила администрация столицы... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:06
2023-12-06T19:06
общество
нальчик
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НАЛЬЧИК, 6 дек - РИА Новости. Власти Нальчика завершили строительство первого городского приюта для бездомных собак, он рассчитан на 130 животных, сообщила администрация столицы Кабардино-Балкарии. В последние годы стаи бродячих собак, которые нападают на людей, стали большой проблемой для жителей Нальчика. Ранее сообщалось, что мэрия города передала в концессию территорию зоопарка в Нальчике, на которой располагался частный приют для животных. После этого в городе не осталось мест для содержания бездомных собак. Весной 2021 года мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщал, что строительство приюта для бездомных собак завершат до конца года. "В Нальчике завершилось строительство приюта для животных без владельцев. Учреждение для временного содержания животных включает в себя здание для лечения, вольеры для содержания и административное здание", - говорится в сообщении. Отмечается, что приют оборудован всем необходимым современным оборудованием для проведения комплекса мер по обращению с бездомными животными. Он рассчитан на содержание 132 животных, однако параметры земельного участка позволяют увеличить эту мощность, построив дополнительные вольеры. "В ходе строительства были выявлены проблемы с грунтами, в связи с чем вынуждено были выполнены работы по устройству порядка 170 свай для фундаментов, что существенно увеличило сроки производства работ", - подчеркивает администрация.
https://ria.ru/20231204/yakutsk-1913537672.html
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общество, нальчик
Общество, Нальчик
В Нальчике построили первый муниципальный приют для бездомных собак

Власти Нальчика построили первый муниципальный приют для бездомных собак

© Официальный сайт городского округа НальчикПервый муниципальный приют для бездомных собак в Нальчике
Первый муниципальный приют для бездомных собак в Нальчике
© Официальный сайт городского округа Нальчик
Первый муниципальный приют для бездомных собак в Нальчике
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 6 дек - РИА Новости. Власти Нальчика завершили строительство первого городского приюта для бездомных собак, он рассчитан на 130 животных, сообщила администрация столицы Кабардино-Балкарии.
В последние годы стаи бродячих собак, которые нападают на людей, стали большой проблемой для жителей Нальчика. Ранее сообщалось, что мэрия города передала в концессию территорию зоопарка в Нальчике, на которой располагался частный приют для животных. После этого в городе не осталось мест для содержания бездомных собак. Весной 2021 года мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщал, что строительство приюта для бездомных собак завершат до конца года.
© Официальный сайт городского округа НальчикПервый муниципальный приют для бездомных собак в Нальчике
Первый муниципальный приют для бездомных собак в Нальчике
© Официальный сайт городского округа Нальчик
Первый муниципальный приют для бездомных собак в Нальчике
«
"В Нальчике завершилось строительство приюта для животных без владельцев. Учреждение для временного содержания животных включает в себя здание для лечения, вольеры для содержания и административное здание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приют оборудован всем необходимым современным оборудованием для проведения комплекса мер по обращению с бездомными животными. Он рассчитан на содержание 132 животных, однако параметры земельного участка позволяют увеличить эту мощность, построив дополнительные вольеры.
«
"В ходе строительства были выявлены проблемы с грунтами, в связи с чем вынуждено были выполнены работы по устройству порядка 170 свай для фундаментов, что существенно увеличило сроки производства работ", - подчеркивает администрация.
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