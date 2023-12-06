https://ria.ru/20231206/priyut-1914206672.html

В Нальчике построили первый муниципальный приют для бездомных собак

В Нальчике построили первый муниципальный приют для бездомных собак - РИА Новости, 06.12.2023

В Нальчике построили первый муниципальный приют для бездомных собак

Власти Нальчика завершили строительство первого городского приюта для бездомных собак, он рассчитан на 130 животных, сообщила администрация столицы... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:06

2023-12-06T19:06

2023-12-06T19:06

общество

нальчик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914205395_25:0:1657:918_1920x0_80_0_0_348729d7ce10db3354084e68b7c6d175.png

НАЛЬЧИК, 6 дек - РИА Новости. Власти Нальчика завершили строительство первого городского приюта для бездомных собак, он рассчитан на 130 животных, сообщила администрация столицы Кабардино-Балкарии. В последние годы стаи бродячих собак, которые нападают на людей, стали большой проблемой для жителей Нальчика. Ранее сообщалось, что мэрия города передала в концессию территорию зоопарка в Нальчике, на которой располагался частный приют для животных. После этого в городе не осталось мест для содержания бездомных собак. Весной 2021 года мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщал, что строительство приюта для бездомных собак завершат до конца года. "В Нальчике завершилось строительство приюта для животных без владельцев. Учреждение для временного содержания животных включает в себя здание для лечения, вольеры для содержания и административное здание", - говорится в сообщении. Отмечается, что приют оборудован всем необходимым современным оборудованием для проведения комплекса мер по обращению с бездомными животными. Он рассчитан на содержание 132 животных, однако параметры земельного участка позволяют увеличить эту мощность, построив дополнительные вольеры. "В ходе строительства были выявлены проблемы с грунтами, в связи с чем вынуждено были выполнены работы по устройству порядка 170 свай для фундаментов, что существенно увеличило сроки производства работ", - подчеркивает администрация.

https://ria.ru/20231204/yakutsk-1913537672.html

нальчик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, нальчик