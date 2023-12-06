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Артем Усс прокомментировал объявленное США вознаграждение за его поимку - РИА Новости, 06.12.2023
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22:24 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/presledovanie-1914233049.html
Артем Усс прокомментировал объявленное США вознаграждение за его поимку
Артем Усс прокомментировал объявленное США вознаграждение за его поимку - РИА Новости, 06.12.2023
Артем Усс прокомментировал объявленное США вознаграждение за его поимку
Сын бывшего губернатора Краснодарского края, бизнесмен Артем Усс считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным. Об этом он... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T22:24
2023-12-06T22:24
сша
краснодарский край
милан
артем усс
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сын бывшего губернатора Краснодарского края, бизнесмен Артем Усс считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным. Об этом он заявил РБК, комментируя объявление США вознаграждения за информацию о его местонахождении."Это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность", — заявил Усс. Он отметил, что с апреля этого года находится в России.Усс напомнил, что США предъявили ему обвинения, связанные с якобы поставкой венесуэльских нефтепродуктов. "Это никак не связано с Украиной и текущим конфликтом. Упоминание данных обстоятельств в пресс-релизе не имеет отношения к правосудию и честному и справедливому суду, а является исключительно политическим давлением", — заявил предприниматель.Ранее стало известно, что государственный департамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса.В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в Штатах предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.Сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема задержали по американскому ордеру на арест 17 октября прошлого года в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Спустя несколько дней российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.
https://ria.ru/20231206/uss-1914139595.html
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сша
краснодарский край
милан
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сша, краснодарский край, милан, артем усс, рбк (медиагруппа)
США, Краснодарский край, Милан, Артем Усс, РБК (медиагруппа)
Артем Усс прокомментировал объявленное США вознаграждение за его поимку

РБК: Артем Усс назвал преследование со стороны США политически мотивированным

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек РИА Новости. Сын бывшего губернатора Краснодарского края, бизнесмен Артем Усс считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным. Об этом он заявил РБК, комментируя объявление США вознаграждения за информацию о его местонахождении.
"Это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность", — заявил Усс. Он отметил, что с апреля этого года находится в России.
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Вчера, 15:34
Усс напомнил, что США предъявили ему обвинения, связанные с якобы поставкой венесуэльских нефтепродуктов. "Это никак не связано с Украиной и текущим конфликтом. Упоминание данных обстоятельств в пресс-релизе не имеет отношения к правосудию и честному и справедливому суду, а является исключительно политическим давлением", — заявил предприниматель.
Ранее стало известно, что государственный департамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в Штатах предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.
Сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема задержали по американскому ордеру на арест 17 октября прошлого года в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Спустя несколько дней российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Вчера, 13:32
 
СШАКраснодарский крайМиланАртем УссРБК (медиагруппа)
 
 
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