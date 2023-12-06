https://ria.ru/20231206/pozitsiya-1914165499.html

Эксперт: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по членству Украины в ЕС

Эксперт: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 06.12.2023

Эксперт: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по членству Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон не убедит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по теме членства Украины в ЕС в ходе предстоящей встречи в РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:05

2023-12-06T17:05

2023-12-06T17:05

в мире

украина

европа

франция

виктор орбан

евросоюз

еврокомиссия

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не убедит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по теме членства Украины в ЕС в ходе предстоящей встречи в Париже в четверг, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино. "Орбан выступает против проведения процедуры вступления (Украины в ЕС – ред.), против выделения (Украине – ред.) поддержки в размере 50 миллиардов евро и более из европейского бюджета 2021-2027 годов, о которой председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчаянно твердит в Брюсселе и Киеве... Макрону больше нечего предложить Орбану. Более того, он знает, что Орбан прав. Украина полностью дестабилизирует союз. Главная проблема для Макрона и для всей Европы - сельское хозяйство", - считает эксперт. По словам собеседника агентства, единая сельскохозяйственная политика ЕС была одной из немногих успешных политик в Европе, Украина же полностью разрушит эту систему. Макрон знает об этом и в частном порядке, вероятно, согласится с Орбаном, считает эксперт. Собеседник агентства отмечает, что Европа больше не может оказывать поддержку Украине. Конгресс США отказывается и далее выделять финансирование на конфликт, который Украина проигрывает, а Европа будет не в состоянии покрыть расходы, которые брали на себя Штаты, считает политолог. "Европейские страны-члены будут придерживаться линии официальной поддержки Украины, чтобы не выглядеть разобщенными перед Россией, но они не будут привлекать больше средств или занимать позицию "военной экономики" для Украины", - говорит Асселино.

https://ria.ru/20231204/orban-1913727915.html

https://ria.ru/20231206/es-1914079993.html

украина

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, франция, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, конгресс сша