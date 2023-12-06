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Эксперт: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 06.12.2023
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17:05 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/pozitsiya-1914165499.html
Эксперт: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по членству Украины в ЕС
Эксперт: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 06.12.2023
Эксперт: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по членству Украины в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон не убедит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по теме членства Украины в ЕС в ходе предстоящей встречи в РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:05
2023-12-06T17:05
в мире
украина
европа
франция
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не убедит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по теме членства Украины в ЕС в ходе предстоящей встречи в Париже в четверг, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино. "Орбан выступает против проведения процедуры вступления (Украины в ЕС – ред.), против выделения (Украине – ред.) поддержки в размере 50 миллиардов евро и более из европейского бюджета 2021-2027 годов, о которой председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчаянно твердит в Брюсселе и Киеве... Макрону больше нечего предложить Орбану. Более того, он знает, что Орбан прав. Украина полностью дестабилизирует союз. Главная проблема для Макрона и для всей Европы - сельское хозяйство", - считает эксперт. По словам собеседника агентства, единая сельскохозяйственная политика ЕС была одной из немногих успешных политик в Европе, Украина же полностью разрушит эту систему. Макрон знает об этом и в частном порядке, вероятно, согласится с Орбаном, считает эксперт. Собеседник агентства отмечает, что Европа больше не может оказывать поддержку Украине. Конгресс США отказывается и далее выделять финансирование на конфликт, который Украина проигрывает, а Европа будет не в состоянии покрыть расходы, которые брали на себя Штаты, считает политолог. "Европейские страны-члены будут придерживаться линии официальной поддержки Украины, чтобы не выглядеть разобщенными перед Россией, но они не будут привлекать больше средств или занимать позицию "военной экономики" для Украины", - говорит Асселино.
https://ria.ru/20231204/orban-1913727915.html
https://ria.ru/20231206/es-1914079993.html
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в мире, украина, европа, франция, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, конгресс сша
В мире, Украина, Европа, Франция, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Конгресс США
Эксперт: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по членству Украины в ЕС

Эксперт: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по теме членства Украины в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не убедит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по теме членства Украины в ЕС в ходе предстоящей встречи в Париже в четверг, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.
«
"Орбан выступает против проведения процедуры вступления (Украины в ЕС – ред.), против выделения (Украине – ред.) поддержки в размере 50 миллиардов евро и более из европейского бюджета 2021-2027 годов, о которой председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчаянно твердит в Брюсселе и Киеве... Макрону больше нечего предложить Орбану. Более того, он знает, что Орбан прав. Украина полностью дестабилизирует союз. Главная проблема для Макрона и для всей Европы - сельское хозяйство", - считает эксперт.
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По словам собеседника агентства, единая сельскохозяйственная политика ЕС была одной из немногих успешных политик в Европе, Украина же полностью разрушит эту систему. Макрон знает об этом и в частном порядке, вероятно, согласится с Орбаном, считает эксперт.
Собеседник агентства отмечает, что Европа больше не может оказывать поддержку Украине. Конгресс США отказывается и далее выделять финансирование на конфликт, который Украина проигрывает, а Европа будет не в состоянии покрыть расходы, которые брали на себя Штаты, считает политолог.
«
"Европейские страны-члены будут придерживаться линии официальной поддержки Украины, чтобы не выглядеть разобщенными перед Россией, но они не будут привлекать больше средств или занимать позицию "военной экономики" для Украины", - говорит Асселино.
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