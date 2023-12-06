Эксперт: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по членству Украины в ЕС
Эксперт: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по теме членства Украины в ЕС
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не убедит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по теме членства Украины в ЕС в ходе предстоящей встречи в Париже в четверг, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.
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"Орбан выступает против проведения процедуры вступления (Украины в ЕС – ред.), против выделения (Украине – ред.) поддержки в размере 50 миллиардов евро и более из европейского бюджета 2021-2027 годов, о которой председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчаянно твердит в Брюсселе и Киеве... Макрону больше нечего предложить Орбану. Более того, он знает, что Орбан прав. Украина полностью дестабилизирует союз. Главная проблема для Макрона и для всей Европы - сельское хозяйство", - считает эксперт.
По словам собеседника агентства, единая сельскохозяйственная политика ЕС была одной из немногих успешных политик в Европе, Украина же полностью разрушит эту систему. Макрон знает об этом и в частном порядке, вероятно, согласится с Орбаном, считает эксперт.
Собеседник агентства отмечает, что Европа больше не может оказывать поддержку Украине. Конгресс США отказывается и далее выделять финансирование на конфликт, который Украина проигрывает, а Европа будет не в состоянии покрыть расходы, которые брали на себя Штаты, считает политолог.
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"Европейские страны-члены будут придерживаться линии официальной поддержки Украины, чтобы не выглядеть разобщенными перед Россией, но они не будут привлекать больше средств или занимать позицию "военной экономики" для Украины", - говорит Асселино.