https://ria.ru/20231206/povestka-1914086391.html
Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита G7, заявил Песков
Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита G7, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2023
Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита G7, заявил Песков
Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита "большой семерки", к участию в котором приглашен Владимир Зеленский, поскольку Украина сейчас в тяжелом... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:51
2023-12-06T12:51
2023-12-06T12:51
украина
g7
дмитрий песков
политика
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита "большой семерки", к участию в котором приглашен Владимир Зеленский, поскольку Украина сейчас в тяжелом положении, ей сейчас нелегко, полагает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас", - сказал Песков журналистам, говоря о возможных темах для обсуждения на онлайн-саммите G7. Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме состоится 6 декабря, она подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке и искусственному интеллекту, сообщил ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Он добавил, что в начале саммита выступит Зеленский. Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников в дальнейшей поддержке Киева.
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914069921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, g7, дмитрий песков, политика
Украина, G7, Дмитрий Песков, Политика
Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита G7, заявил Песков
Песков: на онлайн-саммите G7 могут обсудить Украину, она в тяжелом положении
АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита "большой семерки", к участию в котором приглашен Владимир Зеленский, поскольку Украина сейчас в тяжелом положении, ей сейчас нелегко, полагает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас", - сказал Песков журналистам, говоря о возможных темах для обсуждения на онлайн-саммите G7.
Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме состоится 6 декабря, она подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке
и искусственному интеллекту, сообщил ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно
. Он добавил, что в начале саммита выступит Зеленский.
Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников в дальнейшей поддержке Киева
.
Сенатор назвал отношение Запада к Украине сумасшествием