https://ria.ru/20231206/povestka-1914086391.html

Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита G7, заявил Песков

Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита G7, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2023

Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита G7, заявил Песков

Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита "большой семерки", к участию в котором приглашен Владимир Зеленский, поскольку Украина сейчас в тяжелом... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:51

2023-12-06T12:51

2023-12-06T12:51

украина

g7

дмитрий песков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg

АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита "большой семерки", к участию в котором приглашен Владимир Зеленский, поскольку Украина сейчас в тяжелом положении, ей сейчас нелегко, полагает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас", - сказал Песков журналистам, говоря о возможных темах для обсуждения на онлайн-саммите G7. Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме состоится 6 декабря, она подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке и искусственному интеллекту, сообщил ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Он добавил, что в начале саммита выступит Зеленский. Конгресс США до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников в дальнейшей поддержке Киева.

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914069921.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, g7, дмитрий песков, политика