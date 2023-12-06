https://ria.ru/20231206/povedenie-1913941049.html

"Это про меня". Врачи развенчали мифы вокруг одной из необъяснимых болезней

"Это про меня". Врачи развенчали мифы вокруг одной из необъяснимых болезней - РИА Новости, 06.12.2023

"Это про меня". Врачи развенчали мифы вокруг одной из необъяснимых болезней

В мире растет число диагнозов СДВГ — синдрома дефицита внимания. То, что раньше объясняли бы неусидчивостью, плохим воспитанием, теперь могут признать... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:00

2023-12-06T08:00

2023-12-06T11:12

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В мире растет число диагнозов СДВГ — синдрома дефицита внимания. То, что раньше объясняли бы неусидчивостью, плохим воспитанием, теперь могут признать заболеванием. В чем опасность СДВГ и как с ним справляться — в материале РИА Новости."Это мой последний шанс"Ральфу 30. За последние пять лет его девять раз увольняли с работы. Два года он просто сидел дома. "Жена говорит, что ее сводит с ума моя безответственность, безработица и трудности в общении" — так объяснил молодой человек свой визит к психиатру в Медицинской школе Университета Пенсильвании.Ральф родился и рос обычным ребенком, пишут наблюдавшие его медики. Сложности начались в школьном возрасте. Он стал беспокойным, постоянно разговаривал. Не хотел ложиться спать, часто просыпался. Единственное, что могло его удержать на месте, — видеоигры.На уроках не мог сосредоточиться, ерзал, болтал, выкрикивал ответы. Раздражал учителей и одноклассников, никто не хотел с ним дружить.Школьный психолог заподозрила у него СДВГ, назначила препараты. Помогло: Ральф окончил школу и колледж, женился. В какой-то момент перестал принимать лекарство — и болезнь вернулась.Потерял работу, потом еще и еще. Жена пригрозила разводом. "Это мой последний шанс", — признался Ральф врачу.Пациенту прописали медикаменты, когнитивно-поведенческую и семейную терапию. Спустя год он почувствовал улучшения, наладились отношения в семье.СДВГ без мифов"Вокруг синдрома дефицита внимания и гиперактивности сформировалось множество мифов и заблуждений. Но за последние годы база информации об этом значительно пополнилась, опубликованы данные исследований, основанных на многолетних наблюдениях", — говорит врач-педиатр из Израиля, специалист по диагностике и лечению СДВГ Олеся Фролова.Тут нет невоспитанности, педагогической запущенности или особенностей характера, подчеркивает медик. Синдром внесен в перечень ДСМ-5, в раздел заболеваний с нарушением психомоторного развития."Есть четкие критерии для диагноза, показания и ограничения для различных видов лечения", — уточняет Фролова.При диагностике используют опросники для родителей и учителей. Взрослые сами заполняют анкету. Врач проверяет результаты и ставит диагноз.Симптомы СДВГ появляются в раннем возрасте, прежде всего: неусидчивость, суетливость, импульсивность. У мальчиков это встречается чаще. По словам ведущего детского врача-психиатра Центра коррекции психического здоровья Psy-Family Александра Абрамова, следует различать физиологическую гиперактивность детства, обычно угасающую к школе, и патологические состояния.Если СДВГ не лечить и неверно воспитывать ребенка, добавляет врач, то по мере взросления могут возникнуть проблемы: вспышки агрессии, отказ от посещения уроков, негативное отношение к учебе, в дальнейшем — уходы из дома, злоупотребление психоактивными веществами."Сложнее всего диагностировать это расстройство у подростков и взрослых, так как, кроме СДВГ, есть масса других факторов. Взрослые люди с СДВГ могут иметь сложности на работе, склонности к импульсивным поступкам, экстремальным видам спорта, лихачеству за рулем, азартным играм", — перечисляет Абрамов.Откуда берется СДВГО том, что вызывает СДВГ, нет единого мнения, уточняет психиатр детской клиники "Фэнтези" Алексей Мароян. Согласно исследованиям, в более чем половине случаев признаки расстройства наблюдаются у родственников пациента."Выделены гены, нарушения которых часто встречаются у пациентов с СДВГ. На приеме родители порой восклицают: "Так это все про меня!" Нередко диагноз ставят нескольким детям в семье", — продолжает Олеся Фролова.При этом синдроме мозг работает по-другому: отличается содержание биологически активных веществ в различных отделах. Это выяснили с помощью МРТ, добавляет эксперт."В результате генетических отклонений в сочетании с неблагоприятными факторами внешней среды нарушается созревание структур головного мозга, ответственных за контроль двигательных актов и фокусировку внимания", — отмечает Александр Абрамов.В группе рискаНе следует думать, что СДВГ — сугубо современное заболевание, указывают ученые из Кардиффского университета. Клинические описания были опубликованы уже в 1902-м в журнале The Lancet, есть и более ранние свидетельства.Масштабных эпидемиологических исследований пока нет. По оценкам, СДВГ страдают примерно пять процентов детей и у половины из них синдром сохраняется во взрослом возрасте. Причем диагнозов все больше. В частности, зафиксировали увеличение числа случаев СДВГ в Великобритании с 2000 по 2018 год."СДВГ обычно выявляют в детстве, но количество взрослых, которым впервые поставили этот диагноз, растет. Мы не знаем, в чем дело. Возможно, улучшилась диагностика", — подчеркивает доктор Дуг Маккечни из Университетского колледжа в Лондоне.Нередко СДВГ сопровождается другими неврологическими симптомами, например аутистическими, тиками. Согласно анализу ученых из Германии, есть связь с нервной анорексией, клинической депрессией, биполярным расстройством.Люди с этим диагнозом находятся в группе риска по алкоголизму и наркомании. Так, по данным Университета Торонто, каждый третий пациент в возрасте 20-39 лет злоупотребляет алкоголем, каждый пятый имел проблемы с запрещенными веществами. В целом у них выше риск впасть в зависимость, чем у их сверстников: 69 процентов против 23,5. По самым последним сведениям, молодые люди с СДВГ чаще впадают в зависимость от компьютерных игр.А те, кто старше 65, как сообщают американские ученые, чаще попадают в автоаварии, их больше штрафуют за превышение скорости.

https://ria.ru/20190524/1554854240.html

https://sn.ria.ru/20180125/1513289364.html

https://ria.ru/20201027/giperaktivnost-1581691590.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

здоровье, медицина, психология, психиатрия