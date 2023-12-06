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Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 06.12.2023 (обновлено: 14:25 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/poteri-1914112281.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.12.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 165 военнослужащих и 15 единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:16
2023-12-06T14:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 165 военнослужащих и 15 единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" совместно со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны ВСУ в районах Новомихайловки и Макаровки в ДНР."Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 165 солдат на Южнодонецком направлении

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 165 военнослужащих и 15 единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" совместно со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны ВСУ в районах Новомихайловки и Макаровки в ДНР.
"Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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