https://ria.ru/20231206/posylka-1914168512.html

Член делегации России в Вене получила посылку провокационного содержания

Член делегации России в Вене получила посылку провокационного содержания - РИА Новости, 06.12.2023

Член делегации России в Вене получила посылку провокационного содержания

Член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова получила анонимную посылку провокационного... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:13

2023-12-06T17:13

2023-12-06T17:13

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ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова получила анонимную посылку провокационного содержания, российская сторона расценивает это как проявление антироссийской "гибридной войны", в МИД Австрии направлена нота. "Первого декабря мной, официальным членом правительственной делегации Российской Федерации, была получена анонимная посылка провокационного содержания. Мы расцениваем это как отвратительное проявление антироссийской "гибридной войны", - заявила Жданова на 1064-м заседании Форума ОБСЕ в среду. Она добавила, что российская сторона расценивает это "как отвратительное проявление антироссийской "гибридной войны", жупел которой целенаправленно повернулся против российского государственного служащего". По словам представителя делегации, сейчас предпринимаются все необходимые меры по выявлению заказчиков и исполнителей провокации. "Делегация Российской Федерации информировала о случившемся национальные органы безопасности и направила ноту в МИД Австрии. Полицейское управление города Вены было также незамедлительно уведомлено о сути данного вопиющего инцидента. Рассчитываем на продолжение эффективного содействия австрийской стороны в обеспечении безопасности российских дипломатических представителей от провокационных посягательств на их жизнь и здоровье", - отметила она. Жданова добавила, что Москва категорически осуждает эту провокацию как грубую психологическую атаку, совершенную по половому признаку. "Это – постыдная практика для любой делегации, которая прямо или косвенно может быть причастна к инциденту", уточнила она. "Видимо, вместо дипломатии, аргументов и цивилизованного диалога кто-то избрал для себя в качестве инструментов грубые методы борьбы с политическими оппонентами, включая оказание морального давления и угрозы физического воздействия. Цель злоумышленников понятна – деморализовать официального представителя государства и воспрепятстовать качественному исполнению служебных обязанностей в ответственный для России период", - заключила член делегации.

https://ria.ru/20231205/strakh-1913759225.html

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