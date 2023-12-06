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В Донецке три мирных жителя пострадали от бомбы, сброшенной с БПЛА

В Донецке три мирных жителя пострадали от бомбы, сброшенной с БПЛА - РИА Новости, 06.12.2023

В Донецке три мирных жителя пострадали от бомбы, сброшенной с БПЛА

Три мирных жителя пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:43

2023-12-06T16:43

2023-12-06T16:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасных предметов с вражеских беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе в микрорайоне Мирный ранена женщина 1959 года рождения, по улице Бирюзова ранен мужчина 1969 года рождения, в районе шахты имени Абакумова ранена женщина 1946 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 14.00 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

донецк

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия