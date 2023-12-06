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В Донецке три мирных жителя пострадали от бомбы, сброшенной с БПЛА - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 06.12.2023 (обновлено: 16:47 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/postradavshie-1914160964.html
В Донецке три мирных жителя пострадали от бомбы, сброшенной с БПЛА
В Донецке три мирных жителя пострадали от бомбы, сброшенной с БПЛА - РИА Новости, 06.12.2023
В Донецке три мирных жителя пострадали от бомбы, сброшенной с БПЛА
Три мирных жителя пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:43
2023-12-06T16:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасных предметов с вражеских беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе в микрорайоне Мирный ранена женщина 1959 года рождения, по улице Бирюзова ранен мужчина 1969 года рождения, в районе шахты имени Абакумова ранена женщина 1946 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 14.00 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке три мирных жителя пострадали от бомбы, сброшенной с БПЛА

Кулемзин: в Донецке три мирных жителя пострадали от бомбы, сброшенной с БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Осколок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасных предметов с вражеских беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе в микрорайоне Мирный ранена женщина 1959 года рождения, по улице Бирюзова ранен мужчина 1969 года рождения, в районе шахты имени Абакумова ранена женщина 1946 года рождения", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 14.00 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Кировский район Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 декабря, 17:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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