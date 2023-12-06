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Воронежцы передали в зону СВО дизельные генератор и радиаторы - РИА Новости, 06.12.2023
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16:59 06.12.2023
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Воронежцы передали в зону СВО дизельные генератор и радиаторы
Воронежцы передали в зону СВО дизельные генератор и радиаторы - РИА Новости, 06.12.2023
Воронежцы передали в зону СВО дизельные генератор и радиаторы
Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО дизельные генераторы, радиаторы отопления, строительные материалы и инструменты на... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:59
2023-12-06T16:59
надежные люди
лискинский район
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО дизельные генераторы, радиаторы отопления, строительные материалы и инструменты на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей, сообщила в среду райадминистрация в своем телеграм-канале. Как отмечают власти, 54-й по счету гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!" "В зону боевых действий отправили дизельные генераторы, радиаторы отопления, сварочные аппараты, дизельные отопители, рулоны сетки рабицы, более 5 кубических метров обрезной доски, еврокубы, медикаменты и прочее на общую сумму более 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Дизельные генераторы и сварочные аппараты передал бойцам предприниматель Липарит Аветикян, который регулярно снабжает военнослужащих стройматериалами, спальными мешками и прочим необходимым. Дизельные отопители и радиаторы приобрели благодаря помощи предприятия ООО "Автодон", а также предпринимателей Шамиля Фейзулова и Олега Просвирина. Медикаменты передали руководители аптечных пунктов города и района. За собранным жителями Лискинского района грузом прибыли два "Камаза". "Представитель воинского подразделения, сопровождающий гуманитарный груз, поблагодарил местные власти и предпринимательское сообщество за регулярную помощь", - сообщает администрация района.
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лискинский район, воронежская область, общество
Надежные люди, Лискинский район, Воронежская область, Общество
Воронежцы передали в зону СВО дизельные генератор и радиаторы

Воронежцы передали в зону СВО дизельные генераторы, радиаторы и стройматериалы

© Фото : Администрация Лискинского района Воронежской областиЖители Лискинского района Воронежской области передали в зону СВО дизельные генераторы, радиаторы отопления, стройматериалы и инструменты
Жители Лискинского района Воронежской области передали в зону СВО дизельные генераторы, радиаторы отопления, стройматериалы и инструменты - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Администрация Лискинского района Воронежской области
Жители Лискинского района Воронежской области передали в зону СВО дизельные генераторы, радиаторы отопления, стройматериалы и инструменты
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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО дизельные генераторы, радиаторы отопления, строительные материалы и инструменты на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей, сообщила в среду райадминистрация в своем телеграм-канале.
Как отмечают власти, 54-й по счету гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!"
«
"В зону боевых действий отправили дизельные генераторы, радиаторы отопления, сварочные аппараты, дизельные отопители, рулоны сетки рабицы, более 5 кубических метров обрезной доски, еврокубы, медикаменты и прочее на общую сумму более 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Дизельные генераторы и сварочные аппараты передал бойцам предприниматель Липарит Аветикян, который регулярно снабжает военнослужащих стройматериалами, спальными мешками и прочим необходимым. Дизельные отопители и радиаторы приобрели благодаря помощи предприятия ООО "Автодон", а также предпринимателей Шамиля Фейзулова и Олега Просвирина. Медикаменты передали руководители аптечных пунктов города и района.
За собранным жителями Лискинского района грузом прибыли два "Камаза".
«
"Представитель воинского подразделения, сопровождающий гуманитарный груз, поблагодарил местные власти и предпринимательское сообщество за регулярную помощь", - сообщает администрация района.
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Надежные людиЛискинский районВоронежская областьОбщество
 
 
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