https://ria.ru/20231206/pomosch-1914164142.html

Воронежцы передали в зону СВО дизельные генератор и радиаторы

Воронежцы передали в зону СВО дизельные генератор и радиаторы - РИА Новости, 06.12.2023

Воронежцы передали в зону СВО дизельные генератор и радиаторы

Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО дизельные генераторы, радиаторы отопления, строительные материалы и инструменты на... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:59

2023-12-06T16:59

2023-12-06T16:59

надежные люди

лискинский район

воронежская область

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914159748_0:148:1181:812_1920x0_80_0_0_20db53c7806f08182877b99c415c697a.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО дизельные генераторы, радиаторы отопления, строительные материалы и инструменты на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей, сообщила в среду райадминистрация в своем телеграм-канале. Как отмечают власти, 54-й по счету гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!" "В зону боевых действий отправили дизельные генераторы, радиаторы отопления, сварочные аппараты, дизельные отопители, рулоны сетки рабицы, более 5 кубических метров обрезной доски, еврокубы, медикаменты и прочее на общую сумму более 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Дизельные генераторы и сварочные аппараты передал бойцам предприниматель Липарит Аветикян, который регулярно снабжает военнослужащих стройматериалами, спальными мешками и прочим необходимым. Дизельные отопители и радиаторы приобрели благодаря помощи предприятия ООО "Автодон", а также предпринимателей Шамиля Фейзулова и Олега Просвирина. Медикаменты передали руководители аптечных пунктов города и района. За собранным жителями Лискинского района грузом прибыли два "Камаза". "Представитель воинского подразделения, сопровождающий гуманитарный груз, поблагодарил местные власти и предпринимательское сообщество за регулярную помощь", - сообщает администрация района.

https://ria.ru/20231122/pomosch-1911115012.html

лискинский район

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лискинский район, воронежская область, общество