https://ria.ru/20231206/pomosch-1914067691.html

Жители Курил отправили землякам в зону СВО теплые вещи и медикаменты

Жители Курил отправили землякам в зону СВО теплые вещи и медикаменты - РИА Новости, 06.12.2023

Жители Курил отправили землякам в зону СВО теплые вещи и медикаменты

Жители Южно-Курильского района собрали очередную партию посылок военнослужащим, проходящим службу в зоне проведения СВО, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:36

2023-12-06T11:36

2023-12-06T11:36

надежные люди

корсаков

сахалин

южно-сахалинск

валерий лимаренко

единая россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек – РИА Новости. Жители Южно-Курильского района собрали очередную партию посылок военнослужащим, проходящим службу в зоне проведения СВО, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования. "В сборе гуманитарной помощи нашим землякам, инициированном местным отделением партии "Единая Россия", приняли участие крупные предприятия района, общественные объединения, трудовые коллективы учреждений образования, культуры и спорта, их учащиеся и родители. В результате собрана большая партия теплой одежды (свитеров, шерстяных носков, белья, балаклав, шапок и др.), медикаментов (пластырей, бинтов, обезболивающих) и средств личной гигиены. Контейнер с посылками сначала отправится теплоходом в Корсаков, затем в общей партии посылок от жителей Сахалина и Курил будет доставлен нашим бойцам-землякам", - рассказал сотрудник администрации района. По словам собеседника агентства, ранее в пункт сбора посылок в Южно-Сахалинске передана партия помощи на сумму более 300 тысяч рублей, которую собрали жители района. На них волонтеры закупили необходимые предметы быта для военнослужащих, теплые вещи, продукты питания и витамины. Сбор гуманитарной помощи в зону СВО проходит в рамках проекта "Сопричастность", которую инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

https://ria.ru/20231205/pomosch-1913814657.html

https://ria.ru/20231204/gruz-1913732781.html

корсаков

сахалин

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

корсаков, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко, единая россия