Жители Курил отправили землякам в зону СВО теплые вещи и медикаменты
Жители Южно-Курильского района собрали партию посылок военнослужащим в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек – РИА Новости. Жители Южно-Курильского района собрали очередную партию посылок военнослужащим, проходящим службу в зоне проведения СВО, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
"В сборе гуманитарной помощи нашим землякам, инициированном местным отделением партии "Единая Россия", приняли участие крупные предприятия района, общественные объединения, трудовые коллективы учреждений образования, культуры и спорта, их учащиеся и родители. В результате собрана большая партия теплой одежды (свитеров, шерстяных носков, белья, балаклав, шапок и др.), медикаментов (пластырей, бинтов, обезболивающих) и средств личной гигиены. Контейнер с посылками сначала отправится теплоходом в Корсаков, затем в общей партии посылок от жителей Сахалина и Курил будет доставлен нашим бойцам-землякам", - рассказал сотрудник администрации района.
По словам собеседника агентства, ранее в пункт сбора посылок в Южно-Сахалинске передана партия помощи на сумму более 300 тысяч рублей, которую собрали жители района. На них волонтеры закупили необходимые предметы быта для военнослужащих, теплые вещи, продукты питания и витамины.
Сбор гуманитарной помощи в зону СВО проходит в рамках проекта "Сопричастность", которую инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.