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Жители Курил отправили землякам в зону СВО теплые вещи и медикаменты - РИА Новости, 06.12.2023
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11:36 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/pomosch-1914067691.html
Жители Курил отправили землякам в зону СВО теплые вещи и медикаменты
Жители Курил отправили землякам в зону СВО теплые вещи и медикаменты - РИА Новости, 06.12.2023
Жители Курил отправили землякам в зону СВО теплые вещи и медикаменты
Жители Южно-Курильского района собрали очередную партию посылок военнослужащим, проходящим службу в зоне проведения СВО, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:36
2023-12-06T11:36
надежные люди
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сахалин
южно-сахалинск
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек – РИА Новости. Жители Южно-Курильского района собрали очередную партию посылок военнослужащим, проходящим службу в зоне проведения СВО, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования. "В сборе гуманитарной помощи нашим землякам, инициированном местным отделением партии "Единая Россия", приняли участие крупные предприятия района, общественные объединения, трудовые коллективы учреждений образования, культуры и спорта, их учащиеся и родители. В результате собрана большая партия теплой одежды (свитеров, шерстяных носков, белья, балаклав, шапок и др.), медикаментов (пластырей, бинтов, обезболивающих) и средств личной гигиены. Контейнер с посылками сначала отправится теплоходом в Корсаков, затем в общей партии посылок от жителей Сахалина и Курил будет доставлен нашим бойцам-землякам", - рассказал сотрудник администрации района. По словам собеседника агентства, ранее в пункт сбора посылок в Южно-Сахалинске передана партия помощи на сумму более 300 тысяч рублей, которую собрали жители района. На них волонтеры закупили необходимые предметы быта для военнослужащих, теплые вещи, продукты питания и витамины. Сбор гуманитарной помощи в зону СВО проходит в рамках проекта "Сопричастность", которую инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
https://ria.ru/20231205/pomosch-1913814657.html
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корсаков, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко, единая россия
Надежные люди, Корсаков, Сахалин, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко, Единая Россия
Жители Курил отправили землякам в зону СВО теплые вещи и медикаменты

Жители Южно-Курильского района собрали партию посылок военнослужащим в зоне СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек – РИА Новости. Жители Южно-Курильского района собрали очередную партию посылок военнослужащим, проходящим службу в зоне проведения СВО, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
"В сборе гуманитарной помощи нашим землякам, инициированном местным отделением партии "Единая Россия", приняли участие крупные предприятия района, общественные объединения, трудовые коллективы учреждений образования, культуры и спорта, их учащиеся и родители. В результате собрана большая партия теплой одежды (свитеров, шерстяных носков, белья, балаклав, шапок и др.), медикаментов (пластырей, бинтов, обезболивающих) и средств личной гигиены. Контейнер с посылками сначала отправится теплоходом в Корсаков, затем в общей партии посылок от жителей Сахалина и Курил будет доставлен нашим бойцам-землякам", - рассказал сотрудник администрации района.
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По словам собеседника агентства, ранее в пункт сбора посылок в Южно-Сахалинске передана партия помощи на сумму более 300 тысяч рублей, которую собрали жители района. На них волонтеры закупили необходимые предметы быта для военнослужащих, теплые вещи, продукты питания и витамины.
Сбор гуманитарной помощи в зону СВО проходит в рамках проекта "Сопричастность", которую инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
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Надежные людиКорсаковСахалинЮжно-СахалинскВалерий ЛимаренкоЕдиная Россия
 
 
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