https://ria.ru/20231206/polnomochiya-1914134023.html
ГД расширила полномочия президента по мерам против недружественных стран
ГД расширила полномочия президента по мерам против недружественных стран - РИА Новости, 06.12.2023
ГД расширила полномочия президента по мерам против недружественных стран
Госдума приняла закон, расширяющий полномочия президента России по принятию мер в связи с недружественными действиями иностранных государств. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:14
2023-12-06T15:14
2023-12-06T15:14
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, расширяющий полномочия президента России по принятию мер в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ вносит изменения в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Сейчас такие меры могут применяться в отношении стран, совершающих недружественные действия против России, а также организаций, должностных лиц и граждан этих стран, причастных к таким действиям. Новый закон расширяет полномочия президента РФ по принятию таких мер, одновременно уточняя, что теперь они будут применяться в целях обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны (сейчас – для обеспечения финансовой стабильности). За президентом законодательно закрепляется право вводить временное управление в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, принадлежащих "лицам недружественных иностранных государств". Глава государства также сможет устанавливать особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые в рамках соответствующих мер подлежат зачислению на спецсчета и учету на них, включая наложение ареста и принятие иных обеспечительных мер. К его полномочиям отнесено и установление особенностей создания, реорганизации, ликвидации, правового положения российских юрлиц, в том числе в части раскрытия информации об их деятельности и совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение. Помимо этого, президент сможет устанавливать особенности правового положения эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг и учета информации о таких бумагах; а также особый (специальный) порядок исполнения обязательств РФ, ее регионов, муниципалитетов и резидентов перед лицами из недружественных государств. Данные изменения начнут действовать сразу после официального опубликования закона и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20231206/bayden-1914085224.html
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россия, госдума рф, сша
ГД расширила полномочия президента по мерам против недружественных стран
ГД расширила полномочия президента России по мерам против недружественных стран
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, расширяющий полномочия президента России по принятию мер в связи с недружественными действиями иностранных государств.
Документ вносит изменения в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США
и иных иностранных государств". Сейчас такие меры могут применяться в отношении стран, совершающих недружественные действия против России, а также организаций, должностных лиц и граждан этих стран, причастных к таким действиям.
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Новый закон расширяет полномочия президента РФ по принятию таких мер, одновременно уточняя, что теперь они будут применяться в целях обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны (сейчас – для обеспечения финансовой стабильности).
За президентом законодательно закрепляется право вводить временное управление в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, принадлежащих "лицам недружественных иностранных государств".
Глава государства также сможет устанавливать особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые в рамках соответствующих мер подлежат зачислению на спецсчета и учету на них, включая наложение ареста и принятие иных обеспечительных мер. К его полномочиям отнесено и установление особенностей создания, реорганизации, ликвидации, правового положения российских юрлиц, в том числе в части раскрытия информации об их деятельности и совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение.
Помимо этого, президент сможет устанавливать особенности правового положения эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг и учета информации о таких бумагах; а также особый (специальный) порядок исполнения обязательств РФ, ее регионов, муниципалитетов и резидентов перед лицами из недружественных государств.
Данные изменения начнут действовать сразу после официального опубликования закона и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.
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