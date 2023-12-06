https://ria.ru/20231206/polnomochiya-1914134023.html

ГД расширила полномочия президента по мерам против недружественных стран

ГД расширила полномочия президента по мерам против недружественных стран - РИА Новости, 06.12.2023

ГД расширила полномочия президента по мерам против недружественных стран

Госдума приняла закон, расширяющий полномочия президента России по принятию мер в связи с недружественными действиями иностранных государств. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:14

2023-12-06T15:14

2023-12-06T15:14

россия

госдума рф

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898708530_0:203:2923:1847_1920x0_80_0_0_4124d0af543597b384f4b2bf638ee5cd.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, расширяющий полномочия президента России по принятию мер в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ вносит изменения в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Сейчас такие меры могут применяться в отношении стран, совершающих недружественные действия против России, а также организаций, должностных лиц и граждан этих стран, причастных к таким действиям. Новый закон расширяет полномочия президента РФ по принятию таких мер, одновременно уточняя, что теперь они будут применяться в целях обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны (сейчас – для обеспечения финансовой стабильности). За президентом законодательно закрепляется право вводить временное управление в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, принадлежащих "лицам недружественных иностранных государств". Глава государства также сможет устанавливать особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые в рамках соответствующих мер подлежат зачислению на спецсчета и учету на них, включая наложение ареста и принятие иных обеспечительных мер. К его полномочиям отнесено и установление особенностей создания, реорганизации, ликвидации, правового положения российских юрлиц, в том числе в части раскрытия информации об их деятельности и совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение. Помимо этого, президент сможет устанавливать особенности правового положения эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг и учета информации о таких бумагах; а также особый (специальный) порядок исполнения обязательств РФ, ее регионов, муниципалитетов и резидентов перед лицами из недружественных государств. Данные изменения начнут действовать сразу после официального опубликования закона и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20231206/bayden-1914085224.html

https://ria.ru/20231206/amnistiya-1914069336.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, сша