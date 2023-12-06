https://ria.ru/20231206/politsiya-1914031594.html

В Самарской области полиция проводит операцию "Нелегальный мигрант"

В Самарской области полиция проводит операцию "Нелегальный мигрант" - РИА Новости, 06.12.2023

В Самарской области полиция проводит операцию "Нелегальный мигрант"

Профилактическая операция "Нелегальный мигрант" проходит в Самарской области, полицейские уделяют особое внимание местам компактного проживания иностранцев и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:47

2023-12-06T08:47

2023-12-06T08:48

происшествия

самарская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

угибдд

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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Профилактическая операция "Нелегальный мигрант" проходит в Самарской области, полицейские уделяют особое внимание местам компактного проживания иностранцев и объектам торговли, сообщили в региональном ГУМВД. Ранее на преступления с участием мигрантов в регионе обращал особое внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который в начале ноября после жалоб самарцев раскритиковал работу главы СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и поручил провести служебную проверку, отстранив Галиханова от должности. "В период с 5 по 8 декабря 2023 года на территории Самарской области сотрудники полиции проверят объекты строительства и торговли, особое внимание будет уделено местам компактного проживания иностранных граждан, нарушение правил пребывания (проживания) и осуществление ими трудовой деятельности", - сообщил начальник управления по вопросам миграции главка полковник полиции Денис Сафаров. Проверка в сфере миграции проводится в регионе в рамках комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант". В ней примут участие оперативники управления по вопросам миграции, уголовного розыска, управления по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники центра по противодействию экстремизму, УГИБДД и других подразделений.

https://ria.ru/20231206/reyd-1914020470.html

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Варвара Скокшина

происшествия, самарская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), угибдд