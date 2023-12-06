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В Самарской области полиция проводит операцию "Нелегальный мигрант" - РИА Новости, 06.12.2023
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08:47 06.12.2023 (обновлено: 08:48 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/politsiya-1914031594.html
В Самарской области полиция проводит операцию "Нелегальный мигрант"
В Самарской области полиция проводит операцию "Нелегальный мигрант" - РИА Новости, 06.12.2023
В Самарской области полиция проводит операцию "Нелегальный мигрант"
Профилактическая операция "Нелегальный мигрант" проходит в Самарской области, полицейские уделяют особое внимание местам компактного проживания иностранцев и... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:47
2023-12-06T08:48
происшествия
самарская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
угибдд
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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Профилактическая операция "Нелегальный мигрант" проходит в Самарской области, полицейские уделяют особое внимание местам компактного проживания иностранцев и объектам торговли, сообщили в региональном ГУМВД. Ранее на преступления с участием мигрантов в регионе обращал особое внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который в начале ноября после жалоб самарцев раскритиковал работу главы СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и поручил провести служебную проверку, отстранив Галиханова от должности. "В период с 5 по 8 декабря 2023 года на территории Самарской области сотрудники полиции проверят объекты строительства и торговли, особое внимание будет уделено местам компактного проживания иностранных граждан, нарушение правил пребывания (проживания) и осуществление ими трудовой деятельности", - сообщил начальник управления по вопросам миграции главка полковник полиции Денис Сафаров. Проверка в сфере миграции проводится в регионе в рамках комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант". В ней примут участие оперативники управления по вопросам миграции, уголовного розыска, управления по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники центра по противодействию экстремизму, УГИБДД и других подразделений.
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происшествия, самарская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), угибдд
Происшествия, Самарская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), УГИБДД
В Самарской области полиция проводит операцию "Нелегальный мигрант"

В Самарской области полиция проверяет рынки и места проживания мигрантов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Профилактическая операция "Нелегальный мигрант" проходит в Самарской области, полицейские уделяют особое внимание местам компактного проживания иностранцев и объектам торговли, сообщили в региональном ГУМВД.
Ранее на преступления с участием мигрантов в регионе обращал особое внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который в начале ноября после жалоб самарцев раскритиковал работу главы СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и поручил провести служебную проверку, отстранив Галиханова от должности.
"В период с 5 по 8 декабря 2023 года на территории Самарской области сотрудники полиции проверят объекты строительства и торговли, особое внимание будет уделено местам компактного проживания иностранных граждан, нарушение правил пребывания (проживания) и осуществление ими трудовой деятельности", - сообщил начальник управления по вопросам миграции главка полковник полиции Денис Сафаров.
Проверка в сфере миграции проводится в регионе в рамках комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант". В ней примут участие оперативники управления по вопросам миграции, уголовного розыска, управления по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники центра по противодействию экстремизму, УГИБДД и других подразделений.
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ПроисшествияСамарская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)УГИБДД
 
 
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