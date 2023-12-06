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Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции окажут помощь - РИА Новости, 06.12.2023
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17:26 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/politseyskiy-1914172842.html
Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции окажут помощь
Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции окажут помощь - РИА Новости, 06.12.2023
Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции окажут помощь
Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции из Вологодской области Максима Розанова, которого застрелил местный житель при задержании, окажут помощь, РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:26
2023-12-06T17:26
происшествия
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции из Вологодской области Максима Розанова, которого застрелил местный житель при задержании, окажут помощь, сообщает пресс-служба УМВД по региону. "Днем 6 декабря, при осуществлении оперативно-следственных мероприятий в отношении подозреваемого в совершении преступления, на территории Рязанской области погиб сотрудник УМВД России по Вологодской области Максим Розанов. Семье сотрудника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - сообщили в пресс-службе. Трагедия произошла в селе Высокое Рыбновского района Рязанской области, где сотрудники вологодской полиции проводили оперативные мероприятия в отношении местного жителя 1978 года рождения. Как сообщала прокуратура Рязанской области, 47-летний уроженец Вологодской области оказал сопротивление, он выстрел из охотничьего ружья, в результате чего погиб сотрудник полиции. По информации регионального СУСК, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). В настоящее время при силовой поддержке Росгвардии злоумышленник задержан. По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Максим Розанов родился в 1995 году в городе Череповце Вологодской области. В органах внутренних дел служил с июля 2018 года. "Руководство и личный состав управления МВД России по Вологодской области скорбят по поводу безвременно ушедшего коллеги, погибшего при выполнении служебных обязанностей, выражают глубокое соболезнование родным и близким сотрудника органов внутренних дел, мужественно исполнившего свой долг", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231124/dagestan-1911552418.html
https://ria.ru/20231206/delo-1914144376.html
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происшествия, вологодская область, рязанская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Вологодская область, Рязанская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции окажут помощь

Семье застреленного в Рязанской области сотрудника полиции окажут помощь

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции из Вологодской области Максима Розанова, которого застрелил местный житель при задержании, окажут помощь, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
"Днем 6 декабря, при осуществлении оперативно-следственных мероприятий в отношении подозреваемого в совершении преступления, на территории Рязанской области погиб сотрудник УМВД России по Вологодской области Максим Розанов. Семье сотрудника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - сообщили в пресс-службе.
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Трагедия произошла в селе Высокое Рыбновского района Рязанской области, где сотрудники вологодской полиции проводили оперативные мероприятия в отношении местного жителя 1978 года рождения. Как сообщала прокуратура Рязанской области, 47-летний уроженец Вологодской области оказал сопротивление, он выстрел из охотничьего ружья, в результате чего погиб сотрудник полиции. По информации регионального СУСК, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). В настоящее время при силовой поддержке Росгвардии злоумышленник задержан.
По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Максим Розанов родился в 1995 году в городе Череповце Вологодской области. В органах внутренних дел служил с июля 2018 года.
"Руководство и личный состав управления МВД России по Вологодской области скорбят по поводу безвременно ушедшего коллеги, погибшего при выполнении служебных обязанностей, выражают глубокое соболезнование родным и близким сотрудника органов внутренних дел, мужественно исполнившего свой долг", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВологодская областьРязанская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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