https://ria.ru/20231206/politseyskiy-1914172842.html

Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции окажут помощь

Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции окажут помощь - РИА Новости, 06.12.2023

Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции окажут помощь

Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции из Вологодской области Максима Розанова, которого застрелил местный житель при задержании, окажут помощь, РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:26

2023-12-06T17:26

2023-12-06T17:26

происшествия

вологодская область

рязанская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции из Вологодской области Максима Розанова, которого застрелил местный житель при задержании, окажут помощь, сообщает пресс-служба УМВД по региону. "Днем 6 декабря, при осуществлении оперативно-следственных мероприятий в отношении подозреваемого в совершении преступления, на территории Рязанской области погиб сотрудник УМВД России по Вологодской области Максим Розанов. Семье сотрудника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - сообщили в пресс-службе. Трагедия произошла в селе Высокое Рыбновского района Рязанской области, где сотрудники вологодской полиции проводили оперативные мероприятия в отношении местного жителя 1978 года рождения. Как сообщала прокуратура Рязанской области, 47-летний уроженец Вологодской области оказал сопротивление, он выстрел из охотничьего ружья, в результате чего погиб сотрудник полиции. По информации регионального СУСК, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). В настоящее время при силовой поддержке Росгвардии злоумышленник задержан. По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Максим Розанов родился в 1995 году в городе Череповце Вологодской области. В органах внутренних дел служил с июля 2018 года. "Руководство и личный состав управления МВД России по Вологодской области скорбят по поводу безвременно ушедшего коллеги, погибшего при выполнении служебных обязанностей, выражают глубокое соболезнование родным и близким сотрудника органов внутренних дел, мужественно исполнившего свой долг", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231124/dagestan-1911552418.html

https://ria.ru/20231206/delo-1914144376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вологодская область, рязанская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)