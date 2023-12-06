Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции окажут помощь
Семье застреленного в Рязанской области сотрудника полиции окажут помощь
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Семье погибшего в Рязанской области сотрудника полиции из Вологодской области Максима Розанова, которого застрелил местный житель при задержании, окажут помощь, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
"Днем 6 декабря, при осуществлении оперативно-следственных мероприятий в отношении подозреваемого в совершении преступления, на территории Рязанской области погиб сотрудник УМВД России по Вологодской области Максим Розанов. Семье сотрудника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - сообщили в пресс-службе.
Трагедия произошла в селе Высокое Рыбновского района Рязанской области, где сотрудники вологодской полиции проводили оперативные мероприятия в отношении местного жителя 1978 года рождения. Как сообщала прокуратура Рязанской области, 47-летний уроженец Вологодской области оказал сопротивление, он выстрел из охотничьего ружья, в результате чего погиб сотрудник полиции. По информации регионального СУСК, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). В настоящее время при силовой поддержке Росгвардии злоумышленник задержан.
По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Максим Розанов родился в 1995 году в городе Череповце Вологодской области. В органах внутренних дел служил с июля 2018 года.
"Руководство и личный состав управления МВД России по Вологодской области скорбят по поводу безвременно ушедшего коллеги, погибшего при выполнении служебных обязанностей, выражают глубокое соболезнование родным и близким сотрудника органов внутренних дел, мужественно исполнившего свой долг", - говорится в сообщении.