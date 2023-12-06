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Уже не США. О чем договорился Путин с ближневосточными партнерами - РИА Новости, 06.12.2023
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21:25 06.12.2023 (обновлено: 22:11 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/politika-1914221089.html
Уже не США. О чем договорился Путин с ближневосточными партнерами
Уже не США. О чем договорился Путин с ближневосточными партнерами - РИА Новости, 06.12.2023
Уже не США. О чем договорился Путин с ближневосточными партнерами
Президент России посетил с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Это первая за четыре года подобная поездка. Москва постоянно... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:25
2023-12-06T22:11
россия
оаэ
абу-даби
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России посетил с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Это первая за четыре года подобная поездка. Москва постоянно контактировала с Абу-Даби и Эр-Риядом, что привело к существенным подвижкам. Обе монархии Персидского залива уже менее чем через месяц официально присоединятся к БРИКС. Кроме того, есть обширная двусторонняя повестка, которую и обсудили. О главном на переговорах — в материале РИА Новости."Красочный прием"В продолжение всего перелета президентский борт сопровождали четыре истребителя Су-35С ВКС России. В Абу-Даби приземлились в половине второго по местному времени (около 12:30 по московскому). Из аэропорта Путин отправился в Каср Аль-Ватан (Дворец нации). У кортежа был кавалерийский эскорт, у дворца произвели залп из артиллерийских орудий. На церемонии встречи с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном прозвучали гимны ОАЭ и России, а военные самолеты — уже местные — распылили в небе цвета российского флага.После протокольных процедур, которые, впрочем, лишний раз подчеркнули важность визита, стороны приступили к переговорам. Начали в расширенном составе, с делегациями. Президента России сопровождали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Андрей Белоусов и Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководители ЦБ, "Роскосмоса" и "Росатома" — Эльвира Набиуллина, Юрий Борисов и Алексей Лихачев соответственно, чеченский лидер Рамзан Кадыров и другие официальные лица.Путин и Аль Нахайян в этом году уже встречались лично — на полях июньского Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Туда ОАЭ пригласили в почетном статусе страны-гостя. Через два месяца состоялся саммит БРИКС, на котором одобрили заявку Абу-Даби на вступление. ОАЭ — полноправный член этого международного объединения с 1 января 2024-го. Москва сотрудничает с Абу-Даби и в рамках формата ОПЕК+, конгломерата поставщиков нефти.Первым делом Аль Нахайян напомнил, что ОАЭ — "крупнейший партнер России на Ближнем Востоке, а также крупнейший инвестор". "В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную роль в этом", — подчеркнул он, обращаясь к Путину.Поблагодарив за "красочный и дружеский прием", президент России отметил, что "двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень". В 2022-м товарооборот увеличился на 67,7 процента, и рост продолжается. Углубляются гуманитарные связи. "В прошлом году почти миллион туристов из России — 900 тысяч с небольшим — посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", — сказал Путин.Диалог продолжили за рабочим завтраком. Обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке, будущее ОАЭ в БРИКС и многое другое. Подписывать какие-либо совместные документы изначально не планировали, после Абу-Даби Путина ждал Эр-Рияд.До встречи в МосквеКоролевство Саудовская Аравия (КСА), как и ОАЭ, российский президент в предыдущий раз посещал в 2019-м. Но с наследным принцем и (с прошлого года) премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом общался регулярно. В сентябре, например, поздравлял его с решением о вступлении Саудовской Аравии в БРИКС.В Эр-Рияд Путин прибыл уже вечером. В королевском зале международного аэропорта имени короля Халида его ждала представительная делегация саудовских чиновников. После беседы с ними президент отправился в дворцовый комплекс Аль-Ямама на встречу с кронпринцем.Мухаммед бен Салман Аль Сауд отметил, что "благодаря политической кооперации удалось положительно повлиять" на ближневосточную ситуацию и это усилило региональную безопасность. "Вы — дорогой гость на саудовской земле", — подчеркнул он, обращаясь к Путину.Российский президент напомнил, что планировался визит кронпринца в Россию, однако помешали определенные обстоятельства. И выразил надежду на следующую встречу в Москве. Саудовский лидер ответил согласием."Ничто не может помешать развитию наших дружеских отношений", — подчеркнул Путин. И добавил: за последние семь лет связи России и Саудовской Аравии "приобрели такое качество и достигли такого уровня, которого раньше никогда не было". "Для всех нас очень важно сейчас обменяться с вами информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе", — сказал президент. Переговоры, на которых, помимо региональной повестки, планировали затронуть и энергетические вопросы (включая коридор "Север — Юг"), продолжились за закрытыми дверями.Из Эр-Рияда российский лидер вернется в Москву, где в четверг состоится встреча с еще одним ближневосточным лидером — президентом Ирана Ибрахимом Раиси.Однодневное турне Путина крайне взбудоражило американский истеблишмент. Как отмечало издание Bloomberg, этот визит свидетельствует о "готовности ведущих производителей энергоносителей и давних партнеров США поддерживать связи с Москвой".Весной руководители КСА и ОАЭ — традиционные, как принято считать, американские союзники — не желали даже по телефону разговаривать в Байденом. Его ближневосточное турне обернулось фиаско: соприкосновение кулаками вместо рукопожатия, никаких американских флагов в небе и, разумеется, никаких политических обязательств. Успешный визит Путина, похоже, отзовется долгим эхом в Вашингтоне.
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россия, оаэ, абу-даби, владимир путин, брикс
Россия, ОАЭ, Абу-Даби, Владимир Путин, БРИКС
Уже не США. О чем договорился Путин с ближневосточными партнерами

Путин провел переговоры с главами ОАЭ и Саудовской Аравии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России посетил с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Это первая за четыре года подобная поездка. Москва постоянно контактировала с Абу-Даби и Эр-Риядом, что привело к существенным подвижкам. Обе монархии Персидского залива уже менее чем через месяц официально присоединятся к БРИКС. Кроме того, есть обширная двусторонняя повестка, которую и обсудили. О главном на переговорах — в материале РИА Новости.

"Красочный прием"

В продолжение всего перелета президентский борт сопровождали четыре истребителя Су-35С ВКС России. В Абу-Даби приземлились в половине второго по местному времени (около 12:30 по московскому). Из аэропорта Путин отправился в Каср Аль-Ватан (Дворец нации). У кортежа был кавалерийский эскорт, у дворца произвели залп из артиллерийских орудий. На церемонии встречи с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном прозвучали гимны ОАЭ и России, а военные самолеты — уже местные — распылили в небе цвета российского флага.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВоенные самолеты ВС ОАЭ пролетают над дворцом Каср Аль-Ватан в Абу-Даби во время визита президента России Владимира Путина
Военные самолеты ВС ОАЭ пролетают над дворцом Каср Аль-Ватан в Абу-Даби во время визита президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Военные самолеты ВС ОАЭ пролетают над дворцом Каср Аль-Ватан в Абу-Даби во время визита президента России Владимира Путина
После протокольных процедур, которые, впрочем, лишний раз подчеркнули важность визита, стороны приступили к переговорам. Начали в расширенном составе, с делегациями. Президента России сопровождали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Андрей Белоусов и Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководители ЦБ, "Роскосмоса" и "Росатома" — Эльвира Набиуллина, Юрий Борисов и Алексей Лихачев соответственно, чеченский лидер Рамзан Кадыров и другие официальные лица.
Путин и Аль Нахайян в этом году уже встречались лично — на полях июньского Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Туда ОАЭ пригласили в почетном статусе страны-гостя. Через два месяца состоялся саммит БРИКС, на котором одобрили заявку Абу-Даби на вступление. ОАЭ — полноправный член этого международного объединения с 1 января 2024-го. Москва сотрудничает с Абу-Даби и в рамках формата ОПЕК+, конгломерата поставщиков нефти.
Первым делом Аль Нахайян напомнил, что ОАЭ — "крупнейший партнер России на Ближнем Востоке, а также крупнейший инвестор". "В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную роль в этом", — подчеркнул он, обращаясь к Путину.
Поблагодарив за "красочный и дружеский прием", президент России отметил, что "двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень". В 2022-м товарооборот увеличился на 67,7 процента, и рост продолжается. Углубляются гуманитарные связи. "В прошлом году почти миллион туристов из России — 900 тысяч с небольшим — посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", — сказал Путин.
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
© POOL
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Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Диалог продолжили за рабочим завтраком. Обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке, будущее ОАЭ в БРИКС и многое другое. Подписывать какие-либо совместные документы изначально не планировали, после Абу-Даби Путина ждал Эр-Рияд.

До встречи в Москве

Королевство Саудовская Аравия (КСА), как и ОАЭ, российский президент в предыдущий раз посещал в 2019-м. Но с наследным принцем и (с прошлого года) премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом общался регулярно. В сентябре, например, поздравлял его с решением о вступлении Саудовской Аравии в БРИКС.
В Эр-Рияд Путин прибыл уже вечером. В королевском зале международного аэропорта имени короля Халида его ждала представительная делегация саудовских чиновников. После беседы с ними президент отправился в дворцовый комплекс Аль-Ямама на встречу с кронпринцем.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в аэропорту Эр-Рияда
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Эр-Рияда - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин в аэропорту Эр-Рияда
Мухаммед бен Салман Аль Сауд отметил, что "благодаря политической кооперации удалось положительно повлиять" на ближневосточную ситуацию и это усилило региональную безопасность. "Вы — дорогой гость на саудовской земле", — подчеркнул он, обращаясь к Путину.
Российский президент напомнил, что планировался визит кронпринца в Россию, однако помешали определенные обстоятельства. И выразил надежду на следующую встречу в Москве. Саудовский лидер ответил согласием.
"Ничто не может помешать развитию наших дружеских отношений", — подчеркнул Путин. И добавил: за последние семь лет связи России и Саудовской Аравии "приобрели такое качество и достигли такого уровня, которого раньше никогда не было". "Для всех нас очень важно сейчас обменяться с вами информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе", — сказал президент. Переговоры, на которых, помимо региональной повестки, планировали затронуть и энергетические вопросы (включая коридор "Север — Юг"), продолжились за закрытыми дверями.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияде
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияде
Из Эр-Рияда российский лидер вернется в Москву, где в четверг состоится встреча с еще одним ближневосточным лидером — президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Однодневное турне Путина крайне взбудоражило американский истеблишмент. Как отмечало издание Bloomberg, этот визит свидетельствует о "готовности ведущих производителей энергоносителей и давних партнеров США поддерживать связи с Москвой".
Весной руководители КСА и ОАЭ — традиционные, как принято считать, американские союзники — не желали даже по телефону разговаривать в Байденом. Его ближневосточное турне обернулось фиаско: соприкосновение кулаками вместо рукопожатия, никаких американских флагов в небе и, разумеется, никаких политических обязательств. Успешный визит Путина, похоже, отзовется долгим эхом в Вашингтоне.
 
РоссияОАЭАбу-ДабиВладимир ПутинБРИКС
 
 
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