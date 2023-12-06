https://ria.ru/20231206/pogovorka-1914136111.html

В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой

В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой - РИА Новости, 06.12.2023

В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что отказ главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса считать Украину... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:23

2023-12-06T15:23

2023-12-06T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что отказ главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса считать Украину союзником можно охарактеризовать поговоркой про тонущий корабль. Ранее министр обороны ФРГ в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины. "Вспоминается старинная поговорка о том, что тонущий корабль покидает не только экипаж. Капитан, как известно, уходит с корабля последним. А вот Писториус в данном случае оказался первым", - сказал Ивлев. По его словам, заявление министра обороны ФРГ можно объяснить историческими аналогиями. "Когда фашистская Германия терпела поражение за поражением от нее стали отваливаться союзники - Италия, Румыния, Болгария. Как только нацистский киевский режим провалил контрнаступление и под натиском российских войск стал оставлять занятые рубежи, так Бундесвер первым начал отваливаться от ВСУ", - сказал депутат.

https://ria.ru/20231206/polnomochiya-1914134023.html

https://ria.ru/20231204/zaluzhnyy-1913692247.html

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