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В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой - РИА Новости, 06.12.2023
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15:23 06.12.2023 (обновлено: 15:26 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/pogovorka-1914136111.html
В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой
В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой - РИА Новости, 06.12.2023
В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что отказ главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса считать Украину... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:23
2023-12-06T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что отказ главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса считать Украину союзником можно охарактеризовать поговоркой про тонущий корабль. Ранее министр обороны ФРГ в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины. "Вспоминается старинная поговорка о том, что тонущий корабль покидает не только экипаж. Капитан, как известно, уходит с корабля последним. А вот Писториус в данном случае оказался первым", - сказал Ивлев. По его словам, заявление министра обороны ФРГ можно объяснить историческими аналогиями. "Когда фашистская Германия терпела поражение за поражением от нее стали отваливаться союзники - Италия, Румыния, Болгария. Как только нацистский киевский режим провалил контрнаступление и под натиском российских войск стал оставлять занятые рубежи, так Бундесвер первым начал отваливаться от ВСУ", - сказал депутат.
https://ria.ru/20231206/polnomochiya-1914134023.html
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в мире, германия, украина, италия, леонид ивлев, госдума рф, борис писториус, минобороны германии, бундесвер германии
В мире, Германия, Украина, Италия, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Борис Писториус, Минобороны Германии, Бундесвер Германии
В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой

Леонид Ивлев объяснил поговоркой отказ Писториуса считать Украину союзником

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкЧлен комитета по контролю Леонид Ивлев в Государственной думе РФ
Член комитета по контролю Леонид Ивлев в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Член комитета по контролю Леонид Ивлев в Государственной думе РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что отказ главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса считать Украину союзником можно охарактеризовать поговоркой про тонущий корабль.
Ранее министр обороны ФРГ в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины.
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«
"Вспоминается старинная поговорка о том, что тонущий корабль покидает не только экипаж. Капитан, как известно, уходит с корабля последним. А вот Писториус в данном случае оказался первым", - сказал Ивлев.
По его словам, заявление министра обороны ФРГ можно объяснить историческими аналогиями.
«
"Когда фашистская Германия терпела поражение за поражением от нее стали отваливаться союзники - Италия, Румыния, Болгария. Как только нацистский киевский режим провалил контрнаступление и под натиском российских войск стал оставлять занятые рубежи, так Бундесвер первым начал отваливаться от ВСУ", - сказал депутат.
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В миреГерманияУкраинаИталияЛеонид ИвлевГосдума РФБорис ПисториусМинобороны ГерманииБундесвер Германии
 
 
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