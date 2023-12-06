https://ria.ru/20231206/pogovorka-1914136111.html
В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой
В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой - РИА Новости, 06.12.2023
В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что отказ главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса считать Украину... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:23
2023-12-06T15:23
2023-12-06T15:26
в мире
германия
украина
италия
леонид ивлев
госдума рф
борис писториус
минобороны германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892834072_0:83:3028:1786_1920x0_80_0_0_bbdbe75c93e03c1698416b5240ff0b42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что отказ главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса считать Украину союзником можно охарактеризовать поговоркой про тонущий корабль. Ранее министр обороны ФРГ в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия не является союзником Украины. "Вспоминается старинная поговорка о том, что тонущий корабль покидает не только экипаж. Капитан, как известно, уходит с корабля последним. А вот Писториус в данном случае оказался первым", - сказал Ивлев. По его словам, заявление министра обороны ФРГ можно объяснить историческими аналогиями. "Когда фашистская Германия терпела поражение за поражением от нее стали отваливаться союзники - Италия, Румыния, Болгария. Как только нацистский киевский режим провалил контрнаступление и под натиском российских войск стал оставлять занятые рубежи, так Бундесвер первым начал отваливаться от ВСУ", - сказал депутат.
https://ria.ru/20231206/polnomochiya-1914134023.html
https://ria.ru/20231204/zaluzhnyy-1913692247.html
германия
украина
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892834072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fed64805fb2bc45ae2234ab140f61589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, италия, леонид ивлев, госдума рф, борис писториус, минобороны германии, бундесвер германии
В мире, Германия, Украина, Италия, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Борис Писториус, Минобороны Германии, Бундесвер Германии
В ГД объяснили отказ главы Минобороны ФРГ считать Киев союзником поговоркой
Леонид Ивлев объяснил поговоркой отказ Писториуса считать Украину союзником