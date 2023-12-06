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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 06.12.2023
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08:27 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/pogoda-1914029600.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 06.12.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Облачная погода и до минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:27
2023-12-06T08:27
погода
москва
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, в среду метеорологические условия в столице будут определяться юго-западной периферией антициклона. "Облачно с прояснениями, уже преимущественно без осадков, ветер восточных румбов не более 1-6 метров в секунду. Минус 9-11 градусов в Москве, минус 8-13 в Подмосковье", - рассказал метеоролог. Синоптик уточнил, что атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. "Понятно, что эта температура для первой декады декабря довольно низкая, поскольку норма составляет минус 3,5 градуса. То есть, на 6-7 градусов холоднее, чем должно быть в декабре. Это даже холоднее январских показателей", - сообщил Тишковец.
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Погода, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

В Москве в среду ожидается облачная погода и до минус 11 градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили на улице Крупской в Москве
Заснеженные автомобили на улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заснеженные автомобили на улице Крупской в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в среду метеорологические условия в столице будут определяться юго-западной периферией антициклона.
"Облачно с прояснениями, уже преимущественно без осадков, ветер восточных румбов не более 1-6 метров в секунду. Минус 9-11 градусов в Москве, минус 8-13 в Подмосковье", - рассказал метеоролог.
Синоптик уточнил, что атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
"Понятно, что эта температура для первой декады декабря довольно низкая, поскольку норма составляет минус 3,5 градуса. То есть, на 6-7 градусов холоднее, чем должно быть в декабре. Это даже холоднее январских показателей", - сообщил Тишковец.
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