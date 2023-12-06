https://ria.ru/20231206/pogoda-1914029600.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 06.12.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Облачная погода и до минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:27

2023-12-06T08:27

2023-12-06T08:27

погода

москва

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, в среду метеорологические условия в столице будут определяться юго-западной периферией антициклона. "Облачно с прояснениями, уже преимущественно без осадков, ветер восточных румбов не более 1-6 метров в секунду. Минус 9-11 градусов в Москве, минус 8-13 в Подмосковье", - рассказал метеоролог. Синоптик уточнил, что атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. "Понятно, что эта температура для первой декады декабря довольно низкая, поскольку норма составляет минус 3,5 градуса. То есть, на 6-7 градусов холоднее, чем должно быть в декабре. Это даже холоднее январских показателей", - сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва