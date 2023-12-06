https://ria.ru/20231206/pogoda-1914025282.html
Климатологи назвали ноябрь 2023 года самым теплым за всю историю наблюдений
Климатологи назвали ноябрь 2023 года самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 06.12.2023
Климатологи назвали ноябрь 2023 года самым теплым за всю историю наблюдений
Ноябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 14,22 градуса, что на 0,32 градуса выше предыдущего... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:37
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ноябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 14,22 градуса, что на 0,32 градуса выше предыдущего рекорда в 2020 году, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН заявила, что 2023 год в настоящее время обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений, за последние месяцы было побито "множество" температурных рекордов. "Ноябрь 2023 года был самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений в мире, со средней температурой поверхности 14,22 градуса, что на 0,85 градуса выше средней температуры в ноябре в период с 1991 по 2020 годы и на 0,32 градуса выше, чем в предыдущем самом теплом ноябре, в 2020 году", - говорится в заявлении службы. В ноябре этого года также была зафиксирована рекордная для месяца средняя температура верхних слоев воды Атлантического океана. По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.
https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html
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атлантический океан, оон, новый год
Атлантический океан, ООН, Новый год
Климатологи назвали ноябрь 2023 года самым теплым за всю историю наблюдений
Copernicus: ноябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ноябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 14,22 градуса, что на 0,32 градуса выше предыдущего рекорда в 2020 году, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus.
Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН
заявила, что 2023 год в настоящее время обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений, за последние месяцы было побито "множество" температурных рекордов.
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"Ноябрь 2023 года был самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений в мире, со средней температурой поверхности 14,22 градуса, что на 0,85 градуса выше средней температуры в ноябре в период с 1991 по 2020 годы и на 0,32 градуса выше, чем в предыдущем самом теплом ноябре, в 2020 году", - говорится в заявлении службы.
В ноябре этого года также была зафиксирована рекордная для месяца средняя температура верхних слоев воды Атлантического океана
.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.
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