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Кадыров поблагодарил Путина за возможность участвовать в поездке в ОАЭ - РИА Новости, 06.12.2023
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23:06 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/poezdka-1914236310.html
Кадыров поблагодарил Путина за возможность участвовать в поездке в ОАЭ
Кадыров поблагодарил Путина за возможность участвовать в поездке в ОАЭ - РИА Новости, 06.12.2023
Кадыров поблагодарил Путина за возможность участвовать в поездке в ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что визит президента России Владимира Путина в ОАЭ откроет новые возможности для развития стран, а также... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:06
2023-12-06T23:06
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абу-даби
рамзан кадыров
владимир путин
сергей лавров
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центральный банк рф (цб рф)
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ГРОЗНЫЙ, 6 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что визит президента России Владимира Путина в ОАЭ откроет новые возможности для развития стран, а также поблагодарил главу государства за возможность быть в составе российской делегации. "Уверен, что сегодняшний визит президента России в ОАЭ откроет новые возможности для развития наших стран. От всего сердца благодарю национального лидера России Владимира Путина за оказанную мне честь быть включенным в состав российской делегации", - написал Кадыров в Telegram-канале Он также выразил благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заидом Аль Нахайяну за гостеприимство и радушный прием российской делегации. "Надеюсь, что принятые сегодня решения Владимиром Путиным и Шейхом Мухаммедом Бен Зайедом Аль Нахайаном станут прочной основой для будущего взаимовыгодного сотрудничества",— добавил Кадыров. Ранее в среду российский лидер побывал в Абу-Даби, где провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Владимира Путина сопровождает представительная делегация. В нее, в частности, входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, замглавы правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов, "Росатома" Алексей Лихачев, РФПИ Кирилл Дмитриев, а также представители бизнеса.
https://ria.ru/20231206/putin-1914176161.html
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оаэ, россия, абу-даби, рамзан кадыров, владимир путин, сергей лавров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф), цены на нефть
ОАЭ, Россия, Абу-Даби, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Сергей Лавров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цены на нефть
Кадыров поблагодарил Путина за возможность участвовать в поездке в ОАЭ

Кадыров поблагодарил Путина за возможность быть частью делегации в поездке в ОАЭ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна
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ГРОЗНЫЙ, 6 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что визит президента России Владимира Путина в ОАЭ откроет новые возможности для развития стран, а также поблагодарил главу государства за возможность быть в составе российской делегации.
«
"Уверен, что сегодняшний визит президента России в ОАЭ откроет новые возможности для развития наших стран. От всего сердца благодарю национального лидера России Владимира Путина за оказанную мне честь быть включенным в состав российской делегации", - написал Кадыров в Telegram-канале
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Эксперт назвал цель визитов Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Вчера, 17:38
Он также выразил благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заидом Аль Нахайяну за гостеприимство и радушный прием российской делегации.
«
"Надеюсь, что принятые сегодня решения Владимиром Путиным и Шейхом Мухаммедом Бен Зайедом Аль Нахайаном станут прочной основой для будущего взаимовыгодного сотрудничества",— добавил Кадыров.
Ранее в среду российский лидер побывал в Абу-Даби, где провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Владимира Путина сопровождает представительная делегация. В нее, в частности, входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, замглавы правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов, "Росатома" Алексей Лихачев, РФПИ Кирилл Дмитриев, а также представители бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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ОАЭРоссияАбу-ДабиРамзан КадыровВладимир ПутинСергей ЛавровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Цены на нефть
 
 
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