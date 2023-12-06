https://ria.ru/20231206/poezdka-1914236310.html

Кадыров поблагодарил Путина за возможность участвовать в поездке в ОАЭ

Кадыров поблагодарил Путина за возможность участвовать в поездке в ОАЭ - РИА Новости, 06.12.2023

Кадыров поблагодарил Путина за возможность участвовать в поездке в ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что визит президента России Владимира Путина в ОАЭ откроет новые возможности для развития стран, а также... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T23:06

2023-12-06T23:06

2023-12-06T23:06

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ГРОЗНЫЙ, 6 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что визит президента России Владимира Путина в ОАЭ откроет новые возможности для развития стран, а также поблагодарил главу государства за возможность быть в составе российской делегации. "Уверен, что сегодняшний визит президента России в ОАЭ откроет новые возможности для развития наших стран. От всего сердца благодарю национального лидера России Владимира Путина за оказанную мне честь быть включенным в состав российской делегации", - написал Кадыров в Telegram-канале Он также выразил благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заидом Аль Нахайяну за гостеприимство и радушный прием российской делегации. "Надеюсь, что принятые сегодня решения Владимиром Путиным и Шейхом Мухаммедом Бен Зайедом Аль Нахайаном станут прочной основой для будущего взаимовыгодного сотрудничества",— добавил Кадыров. Ранее в среду российский лидер побывал в Абу-Даби, где провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Владимира Путина сопровождает представительная делегация. В нее, в частности, входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, замглавы правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов, "Росатома" Алексей Лихачев, РФПИ Кирилл Дмитриев, а также представители бизнеса.

https://ria.ru/20231206/putin-1914176161.html

https://ria.ru/20231206/vstrecha-1914235524.html

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оаэ, россия, абу-даби, рамзан кадыров, владимир путин, сергей лавров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф), цены на нефть