Кадыров поблагодарил Путина за возможность участвовать в поездке в ОАЭ
Кадыров поблагодарил Путина за возможность быть частью делегации в поездке в ОАЭ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна
ГРОЗНЫЙ, 6 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что визит президента России Владимира Путина в ОАЭ откроет новые возможности для развития стран, а также поблагодарил главу государства за возможность быть в составе российской делегации.
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"Уверен, что сегодняшний визит президента России в ОАЭ откроет новые возможности для развития наших стран. От всего сердца благодарю национального лидера России Владимира Путина за оказанную мне честь быть включенным в состав российской делегации", - написал Кадыров в Telegram-канале
Он также выразил благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заидом Аль Нахайяну за гостеприимство и радушный прием российской делегации.
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"Надеюсь, что принятые сегодня решения Владимиром Путиным и Шейхом Мухаммедом Бен Зайедом Аль Нахайаном станут прочной основой для будущего взаимовыгодного сотрудничества",— добавил Кадыров.
Ранее в среду российский лидер побывал в Абу-Даби, где провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Владимира Путина сопровождает представительная делегация. В нее, в частности, входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, замглавы правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов, "Росатома" Алексей Лихачев, РФПИ Кирилл Дмитриев, а также представители бизнеса.