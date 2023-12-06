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Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице
Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице - РИА Новости, 06.12.2023
Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице
Пермяка отправили на 3,5 года в колонию за поджог пьяного незнакомца на улице из хулиганских побуждений, сообщила пресс-служба краевого суда. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:38
2023-12-06T14:38
2023-12-06T14:38
происшествия
чайковский
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ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Пермяка отправили на 3,5 года в колонию за поджог пьяного незнакомца на улице из хулиганских побуждений, сообщила пресс-служба краевого суда. По данным суда, житель Чайковского в феврале 2022 года, проходя мимо своего подъезда, увидел на лавочке пьяного спящего мужчину. Он взял из его рук бутылку с алкоголем, облил одежду лежащего этой жидкостью и поджёг, после чего отправился дальше. Потерпевший получил ожоги ног I, II, III степени (квалифицированы как тяжкий вред здоровью), долгое время пролежал в больнице и перенес множество операций. Чайковский городской суд назначил виновному 3,5 года колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию 700 тысяч рублей. Приговор был обжалован. "Краевой суд определил, что приговор суда первой инстанции является законным, обоснованным и справедливым, не подлежащим отмене или изменению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231128/neizvestnyy-1912508418.html
чайковский
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происшествия, чайковский
Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице
Пермяка осудили на 3,5 года колонии за поджог пьяного незнакомца на улице