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Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице - РИА Новости, 06.12.2023
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14:38 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/podzhog-1914121999.html
Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице
Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице - РИА Новости, 06.12.2023
Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице
Пермяка отправили на 3,5 года в колонию за поджог пьяного незнакомца на улице из хулиганских побуждений, сообщила пресс-служба краевого суда. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:38
2023-12-06T14:38
происшествия
чайковский
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ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Пермяка отправили на 3,5 года в колонию за поджог пьяного незнакомца на улице из хулиганских побуждений, сообщила пресс-служба краевого суда. По данным суда, житель Чайковского в феврале 2022 года, проходя мимо своего подъезда, увидел на лавочке пьяного спящего мужчину. Он взял из его рук бутылку с алкоголем, облил одежду лежащего этой жидкостью и поджёг, после чего отправился дальше. Потерпевший получил ожоги ног I, II, III степени (квалифицированы как тяжкий вред здоровью), долгое время пролежал в больнице и перенес множество операций. Чайковский городской суд назначил виновному 3,5 года колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию 700 тысяч рублей. Приговор был обжалован. "Краевой суд определил, что приговор суда первой инстанции является законным, обоснованным и справедливым, не подлежащим отмене или изменению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231128/neizvestnyy-1912508418.html
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происшествия, чайковский
Происшествия, Чайковский
Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице

Пермяка осудили на 3,5 года колонии за поджог пьяного незнакомца на улице

© РИА Новости / Игорь Катаев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Перми
Автомобиль полиции в Перми - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Автомобиль полиции в Перми. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Пермяка отправили на 3,5 года в колонию за поджог пьяного незнакомца на улице из хулиганских побуждений, сообщила пресс-служба краевого суда.
По данным суда, житель Чайковского в феврале 2022 года, проходя мимо своего подъезда, увидел на лавочке пьяного спящего мужчину. Он взял из его рук бутылку с алкоголем, облил одежду лежащего этой жидкостью и поджёг, после чего отправился дальше. Потерпевший получил ожоги ног I, II, III степени (квалифицированы как тяжкий вред здоровью), долгое время пролежал в больнице и перенес множество операций.
Чайковский городской суд назначил виновному 3,5 года колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию 700 тысяч рублей. Приговор был обжалован.
«
"Краевой суд определил, что приговор суда первой инстанции является законным, обоснованным и справедливым, не подлежащим отмене или изменению", - говорится в сообщении.
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