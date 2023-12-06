https://ria.ru/20231206/podzhog-1914121999.html

Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице

Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице - РИА Новости, 06.12.2023

Пермяк получил срок за поджог пьяного незнакомца на улице

Пермяка отправили на 3,5 года в колонию за поджог пьяного незнакомца на улице из хулиганских побуждений, сообщила пресс-служба краевого суда. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:38

2023-12-06T14:38

2023-12-06T14:38

происшествия

чайковский

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ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Пермяка отправили на 3,5 года в колонию за поджог пьяного незнакомца на улице из хулиганских побуждений, сообщила пресс-служба краевого суда. По данным суда, житель Чайковского в феврале 2022 года, проходя мимо своего подъезда, увидел на лавочке пьяного спящего мужчину. Он взял из его рук бутылку с алкоголем, облил одежду лежащего этой жидкостью и поджёг, после чего отправился дальше. Потерпевший получил ожоги ног I, II, III степени (квалифицированы как тяжкий вред здоровью), долгое время пролежал в больнице и перенес множество операций. Чайковский городской суд назначил виновному 3,5 года колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию 700 тысяч рублей. Приговор был обжалован. "Краевой суд определил, что приговор суда первой инстанции является законным, обоснованным и справедливым, не подлежащим отмене или изменению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231128/neizvestnyy-1912508418.html

чайковский

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происшествия, чайковский