https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914083562.html

Почти 250 медиков устроили по программе "Земский доктор" в Подмосковье

Почти 250 медиков устроили по программе "Земский доктор" в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2023

Почти 250 медиков устроили по программе "Земский доктор" в Подмосковье

В Московской области с начала 2023 года по программе "Земский доктор" трудоустроились почти 250 медицинских работников, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:36

2023-12-06T12:36

2023-12-06T12:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

врачи

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области с начала 2023 года по программе "Земский доктор" трудоустроились почти 250 медицинских работников, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В области реализуется ряд мер соцподдержки медработников, одна из них – программа "Земский доктор". Она предназначена для поддержки медицинских специалистов, которые трудоустраиваются на работу в сельскую местность. Участники получают единовременную денежную выплату: врачи – до 1,5 миллиона рублей, средний медицинский персонал - до 750 тысяч, в зависимости от удаленности территории. "Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры. Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом. В этом году по программе "Земский доктор" к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что помимо "Земского доктора" в Подмосковье предусмотрены и другие меры соцподдержки для медработников. Например, программы "Социальная ипотека", "Приведи друга", "Земля врачам", компенсация аренды жилья, доплата молодым специалистам и прочие. Для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231205/fap-1913979860.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , врачи