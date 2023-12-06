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Почти 250 медиков устроили по программе "Земский доктор" в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2023
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Новости Подмосковья
 
12:36 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914083562.html
Почти 250 медиков устроили по программе "Земский доктор" в Подмосковье
Почти 250 медиков устроили по программе "Земский доктор" в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2023
Почти 250 медиков устроили по программе "Земский доктор" в Подмосковье
В Московской области с начала 2023 года по программе "Земский доктор" трудоустроились почти 250 медицинских работников, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:36
2023-12-06T12:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
врачи
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области с начала 2023 года по программе "Земский доктор" трудоустроились почти 250 медицинских работников, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В области реализуется ряд мер соцподдержки медработников, одна из них – программа "Земский доктор". Она предназначена для поддержки медицинских специалистов, которые трудоустраиваются на работу в сельскую местность. Участники получают единовременную денежную выплату: врачи – до 1,5 миллиона рублей, средний медицинский персонал - до 750 тысяч, в зависимости от удаленности территории. "Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры. Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом. В этом году по программе "Земский доктор" к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что помимо "Земского доктора" в Подмосковье предусмотрены и другие меры соцподдержки для медработников. Например, программы "Социальная ипотека", "Приведи друга", "Земля врачам", компенсация аренды жилья, доплата молодым специалистам и прочие. Для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , врачи

Почти 250 медиков устроили по программе "Земский доктор" в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСоциальные выплаты
Социальные выплаты - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Социальные выплаты
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области с начала 2023 года по программе "Земский доктор" трудоустроились почти 250 медицинских работников, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В области реализуется ряд мер соцподдержки медработников, одна из них – программа "Земский доктор". Она предназначена для поддержки медицинских специалистов, которые трудоустраиваются на работу в сельскую местность. Участники получают единовременную денежную выплату: врачи – до 1,5 миллиона рублей, средний медицинский персонал - до 750 тысяч, в зависимости от удаленности территории.
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"Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры. Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом. В этом году по программе "Земский доктор" к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве добавили, что помимо "Земского доктора" в Подмосковье предусмотрены и другие меры соцподдержки для медработников. Например, программы "Социальная ипотека", "Приведи друга", "Земля врачам", компенсация аренды жилья, доплата молодым специалистам и прочие. Для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригунковаврачи
 
 
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