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G7 под председательством Италии в 2024 году продолжат поддержку Украины - РИА Новости, 06.12.2023
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22:15 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/podderzhka-1914232275.html
G7 под председательством Италии в 2024 году продолжат поддержку Украины
G7 под председательством Италии в 2024 году продолжат поддержку Украины - РИА Новости, 06.12.2023
G7 под председательством Италии в 2024 году продолжат поддержку Украины
Страны G7 под председательство Италии в следующем году продолжат поддерживать Украину и бороться с другими кризисами, говорится в заявлении лидеров государств... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T22:15
2023-12-06T22:15
в мире
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хирокадзу мацуно
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 под председательство Италии в следующем году продолжат поддерживать Украину и бороться с другими кризисами, говорится в заявлении лидеров государств блока по итогам саммита. "Под председательством Италии мы продолжим нашу поддержку Украины и будем заниматься урегулированием других кризисов. Мы будем продвигать взаимовыгодные сотрудничества с развивающимися государствами и странами с переходной экономикой, в частности в Африке", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте МИД Японии. Лидеры стран блока также заявили, что продолжат заниматься вопросами экономической, продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, искусственного интеллекта и борьбы с торговлей людьми. Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме состоялась 6 декабря, планировалось, что она подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке и искусственному интеллекту, сообщил ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
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в мире, украина, хирокадзу мацуно, g7, италия, япония
В мире, Украина, Хирокадзу Мацуно, G7, Италия, Япония
G7 под председательством Италии в 2024 году продолжат поддержку Украины

G7 под председательством Италии в 2024 году продолжат поддерживать Украину

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 под председательство Италии в следующем году продолжат поддерживать Украину и бороться с другими кризисами, говорится в заявлении лидеров государств блока по итогам саммита.
«
"Под председательством Италии мы продолжим нашу поддержку Украины и будем заниматься урегулированием других кризисов. Мы будем продвигать взаимовыгодные сотрудничества с развивающимися государствами и странами с переходной экономикой, в частности в Африке", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте МИД Японии.
Лидеры стран блока также заявили, что продолжат заниматься вопросами экономической, продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, искусственного интеллекта и борьбы с торговлей людьми.
Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме состоялась 6 декабря, планировалось, что она подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке и искусственному интеллекту, сообщил ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
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