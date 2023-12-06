https://ria.ru/20231206/podderzhka-1914232275.html

G7 под председательством Италии в 2024 году продолжат поддержку Украины

G7 под председательством Италии в 2024 году продолжат поддержку Украины - РИА Новости, 06.12.2023

G7 под председательством Италии в 2024 году продолжат поддержку Украины

Страны G7 под председательство Италии в следующем году продолжат поддерживать Украину и бороться с другими кризисами, говорится в заявлении лидеров государств... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T22:15

2023-12-06T22:15

2023-12-06T22:15

в мире

украина

хирокадзу мацуно

g7

италия

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 под председательство Италии в следующем году продолжат поддерживать Украину и бороться с другими кризисами, говорится в заявлении лидеров государств блока по итогам саммита. "Под председательством Италии мы продолжим нашу поддержку Украины и будем заниматься урегулированием других кризисов. Мы будем продвигать взаимовыгодные сотрудничества с развивающимися государствами и странами с переходной экономикой, в частности в Африке", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте МИД Японии. Лидеры стран блока также заявили, что продолжат заниматься вопросами экономической, продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, искусственного интеллекта и борьбы с торговлей людьми. Встреча лидеров стран G7 в виртуальном режиме состоялась 6 декабря, планировалось, что она подведет итоги года и будет посвящена ситуации на Украине, Ближнем Востоке и искусственному интеллекту, сообщил ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

https://ria.ru/20231206/pomosch-1914231295.html

украина

италия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, хирокадзу мацуно, g7, италия, япония