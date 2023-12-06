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Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году
Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2023
Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году
Власти Ставропольского края сохранят меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) в следующем году, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:18
2023-12-06T20:18
2023-12-06T20:25
ставропольский край
общество
ставропольский край
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Власти Ставропольского края сохранят меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) в следующем году, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. В среду он провел прямую линию со ставропольцами, одной из тем которой стали меры поддержки участников СВО и членов их семей. Глава региона уточнил, что в общей сложности на эти цели из краевого бюджета будет выделено свыше 5,5 миллиарда рублей. "Все меры поддержки, которые нами были уже приняты, будут действовать и в 2024 году. Исходя из поручений президента, будем продумывать и новые решения. В этом году утверждена краевая медаль "За поддержку СВО". Готовятся первые награждения", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Владимирова. Ранее в правительстве региона сообщили, что со следующего года в Ставропольском крае появится новая мера господдержки для участников СВО и их детей. Им будут компенсировать из краевого бюджета расходы на санаторно-курортное лечение. Соответствующий законопроект разработан региональным Минсоцзащиты по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
https://ria.ru/20231128/kompensatsiya-1912312973.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Общество, Ставропольский край, Владимир Владимиров
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Власти Ставропольского края сохранят меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) в следующем году, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
В среду он провел прямую линию со ставропольцами, одной из тем которой стали меры поддержки участников СВО и членов их семей.
Глава региона уточнил, что в общей сложности на эти цели из краевого бюджета будет выделено свыше 5,5 миллиарда рублей.
«
"Все меры поддержки, которые нами были уже приняты, будут действовать и в 2024 году. Исходя из поручений президента, будем продумывать и новые решения. В этом году утверждена краевая медаль "За поддержку СВО". Готовятся первые награждения", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Владимирова
.
Участникам СВО из Ставрополья будут компенсировать лечение в санаториях
Ранее в правительстве региона сообщили, что со следующего года в Ставропольском крае появится новая мера господдержки для участников СВО и их детей. Им будут компенсировать из краевого бюджета расходы на санаторно-курортное лечение. Соответствующий законопроект разработан региональным Минсоцзащиты по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.