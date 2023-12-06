https://ria.ru/20231206/podderzhka-1914217541.html

Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году

Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2023

Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году

Власти Ставропольского края сохранят меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) в следующем году, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:18

2023-12-06T20:18

2023-12-06T20:25

ставропольский край

общество

ставропольский край

владимир владимиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068778_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_0c6f4503624864847bf4ad9720c7acf3.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Власти Ставропольского края сохранят меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) в следующем году, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. В среду он провел прямую линию со ставропольцами, одной из тем которой стали меры поддержки участников СВО и членов их семей. Глава региона уточнил, что в общей сложности на эти цели из краевого бюджета будет выделено свыше 5,5 миллиарда рублей. "Все меры поддержки, которые нами были уже приняты, будут действовать и в 2024 году. Исходя из поручений президента, будем продумывать и новые решения. В этом году утверждена краевая медаль "За поддержку СВО". Готовятся первые награждения", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Владимирова. Ранее в правительстве региона сообщили, что со следующего года в Ставропольском крае появится новая мера господдержки для участников СВО и их детей. Им будут компенсировать из краевого бюджета расходы на санаторно-курортное лечение. Соответствующий законопроект разработан региональным Минсоцзащиты по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

https://ria.ru/20231128/kompensatsiya-1912312973.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ставропольский край, владимир владимиров