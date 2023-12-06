Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
 
20:18 06.12.2023 (обновлено: 20:25 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/podderzhka-1914217541.html
Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году
Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2023
Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году
Власти Ставропольского края сохранят меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) в следующем году, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:18
2023-12-06T20:25
ставропольский край
общество
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068778_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_0c6f4503624864847bf4ad9720c7acf3.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Власти Ставропольского края сохранят меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) в следующем году, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. В среду он провел прямую линию со ставропольцами, одной из тем которой стали меры поддержки участников СВО и членов их семей. Глава региона уточнил, что в общей сложности на эти цели из краевого бюджета будет выделено свыше 5,5 миллиарда рублей. "Все меры поддержки, которые нами были уже приняты, будут действовать и в 2024 году. Исходя из поручений президента, будем продумывать и новые решения. В этом году утверждена краевая медаль "За поддержку СВО". Готовятся первые награждения", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Владимирова. Ранее в правительстве региона сообщили, что со следующего года в Ставропольском крае появится новая мера господдержки для участников СВО и их детей. Им будут компенсировать из краевого бюджета расходы на санаторно-курортное лечение. Соответствующий законопроект разработан региональным Минсоцзащиты по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
https://ria.ru/20231128/kompensatsiya-1912312973.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03d7c426293d19ac970a172cb9ae1d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Общество, Ставропольский край, Владимир Владимиров

Губернатор Ставрополья: меры поддержки участников СВО сохранят в 2024 году

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Власти Ставропольского края сохранят меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) в следующем году, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
В среду он провел прямую линию со ставропольцами, одной из тем которой стали меры поддержки участников СВО и членов их семей.
Глава региона уточнил, что в общей сложности на эти цели из краевого бюджета будет выделено свыше 5,5 миллиарда рублей.
«
"Все меры поддержки, которые нами были уже приняты, будут действовать и в 2024 году. Исходя из поручений президента, будем продумывать и новые решения. В этом году утверждена краевая медаль "За поддержку СВО". Готовятся первые награждения", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Владимирова.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Участникам СВО из Ставрополья будут компенсировать лечение в санаториях
28 ноября, 11:47
Ранее в правительстве региона сообщили, что со следующего года в Ставропольском крае появится новая мера господдержки для участников СВО и их детей. Им будут компенсировать из краевого бюджета расходы на санаторно-курортное лечение. Соответствующий законопроект разработан региональным Минсоцзащиты по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
 
Ставропольский крайОбществоСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала