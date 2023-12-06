https://ria.ru/20231206/pnevmoniya-1914050324.html

В Индонезии распространяется инфекция, связанная с "загадочной пневмонией"

В Индонезии распространяется инфекция, связанная с "загадочной пневмонией" - РИА Новости, 06.12.2023

В Индонезии распространяется инфекция, связанная с "загадочной пневмонией"

Агентство здравоохранения Джакарты сообщило о неустановленном количестве случаев подозрения на микоплазменную пневмонию среди детей через несколько дней после... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:23

2023-12-06T10:23

2023-12-06T10:23

в мире

китай

индонезия

джакарта

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903038352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5c92e59b25aaf3dc293c58bb6471546.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Агентство здравоохранения Джакарты сообщило о неустановленном количестве случаев подозрения на микоплазменную пневмонию среди детей через несколько дней после того, как министерство здравоохранения Индонезии призвало усилить надзор в связи с распространением бактерии, которая, как полагают, стоит за недавней вспышкой пневмонии в северном Китае. В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. "Глава агентства по эпидемиологическому надзору и иммунизации Джакарты Нгабила Салама заявила, что у нескольких детей была диагностирована инфекция M. pneumoniae. Салама отказалась сообщить, сколько детей было инфицировано, отметив лишь, что органы здравоохранения проводят дополнительные тесты, чтобы определить, сколько случаев было связано именно с M. pneumoniae", - сообщил портал Asia News Network. Уточняется, что инфекция пока представляет собой "загадочный" феномен - власти отказываются предоставлять какие-либо данные о заражениях, лишь призывая общественность к спокойствию и осторожности. Отчет агентства здравоохранения Джакарты последовал за циркуляром министерства здравоохранения Индонезии, опубликованным в конце ноября, который призывал медицинских работников внимательно следить за респираторными инфекциями и регулярно сообщать соответствующие данные. Циркуляр также призывал усилить надзор на пограничных контрольно-пропускных пунктах и поручил пограничным органам здравоохранения уделять более пристальное внимание путешественникам, животным и товарам, прибывающим из Китая. Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.

https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914015084.html

https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913974630.html

китай

индонезия

джакарта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, индонезия, джакарта, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)