Пешеходная зона в центре Переславля будет расширена
Вид на Переславль-Залесский Ярославской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Пешеходная зона в центральной части Переславля-Залесского Ярославской области будет расширена для комфорта самих переславцев и гостей города, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Правительство Ярославской области информирует, что планы по дальнейшему благоустройству Переславля-Залесского глава региона Михаил Евраев обсудил с главой городского округа Дмитрием Зяблицким в ходе рабочей поездки в муниципальное образование.
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"Здорово, что в Переславле происходят очень серьезные преобразования, завершено благоустройство набережной Плещеева озера, но сделать еще предстоит очень много. Будем приводить в порядок фасады, общественные пространства, транспорт", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Евраев отметил, что отдельное внимание правительство региона уделит дорогам – в следующем году на эти цели в Переславле будет направлено более 500 миллионов рублей.
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"Планируем увеличить и пешеходную зону в центральной части города, чтобы повысить комфорт пребывания в уникальном историческом пространстве как для переславцев, так и для гостей", - сообщил губернатор.
В настоящее время в рамках грантового проекта Ростуризма "Переславль-Залесский: от деревянного города к цифровому" при контроле правительства области обустраивается пешеходная инфраструктура городских валов. Дмитрий Зяблицкий доложил губернатору, что после благоустройства валов будет сделана пешеходная зона до пляжа.