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Пешеходная зона в центре Переславля будет расширена - РИА Новости, 06.12.2023
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Ярославская область
 
20:42 06.12.2023 (обновлено: 21:01 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/pereslavl-zalesskiy-1914220660.html
Пешеходная зона в центре Переславля будет расширена
Пешеходная зона в центре Переславля будет расширена - РИА Новости, 06.12.2023
Пешеходная зона в центре Переславля будет расширена
Пешеходная зона в центральной части Переславля-Залесского Ярославской области будет расширена для комфорта самих переславцев и гостей города, сообщил губернатор РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:42
2023-12-06T21:01
ярославская область
общество
переславль-залесский
ярославская область
михаил евраев
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Пешеходная зона в центральной части Переславля-Залесского Ярославской области будет расширена для комфорта самих переславцев и гостей города, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Правительство Ярославской области информирует, что планы по дальнейшему благоустройству Переславля-Залесского глава региона Михаил Евраев обсудил с главой городского округа Дмитрием Зяблицким в ходе рабочей поездки в муниципальное образование. "Здорово, что в Переславле происходят очень серьезные преобразования, завершено благоустройство набережной Плещеева озера, но сделать еще предстоит очень много. Будем приводить в порядок фасады, общественные пространства, транспорт", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Евраев отметил, что отдельное внимание правительство региона уделит дорогам – в следующем году на эти цели в Переславле будет направлено более 500 миллионов рублей. "Планируем увеличить и пешеходную зону в центральной части города, чтобы повысить комфорт пребывания в уникальном историческом пространстве как для переславцев, так и для гостей", - сообщил губернатор. В настоящее время в рамках грантового проекта Ростуризма "Переславль-Залесский: от деревянного города к цифровому" при контроле правительства области обустраивается пешеходная инфраструктура городских валов. Дмитрий Зяблицкий доложил губернатору, что после благоустройства валов будет сделана пешеходная зона до пляжа.
https://ria.ru/20231120/ostanovki-1910653325.html
https://ria.ru/20231129/blagoustroystvo-1912641211.html
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общество, переславль-залесский, ярославская область, михаил евраев, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Ярославская область, Общество, Переславль-Залесский, Ярославская область, Михаил Евраев, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

Пешеходная зона в центре Переславля будет расширена

© РИА Новости / Андрей Махонин | Перейти в медиабанкВид на Переславль-Залесский Ярославской области
Вид на Переславль-Залесский Ярославской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Андрей Махонин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Пешеходная зона в центральной части Переславля-Залесского Ярославской области будет расширена для комфорта самих переславцев и гостей города, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Правительство Ярославской области информирует, что планы по дальнейшему благоустройству Переславля-Залесского глава региона Михаил Евраев обсудил с главой городского округа Дмитрием Зяблицким в ходе рабочей поездки в муниципальное образование.
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«
"Здорово, что в Переславле происходят очень серьезные преобразования, завершено благоустройство набережной Плещеева озера, но сделать еще предстоит очень много. Будем приводить в порядок фасады, общественные пространства, транспорт", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Евраев отметил, что отдельное внимание правительство региона уделит дорогам – в следующем году на эти цели в Переславле будет направлено более 500 миллионов рублей.
«
"Планируем увеличить и пешеходную зону в центральной части города, чтобы повысить комфорт пребывания в уникальном историческом пространстве как для переславцев, так и для гостей", - сообщил губернатор.
В настоящее время в рамках грантового проекта Ростуризма "Переславль-Залесский: от деревянного города к цифровому" при контроле правительства области обустраивается пешеходная инфраструктура городских валов. Дмитрий Зяблицкий доложил губернатору, что после благоустройства валов будет сделана пешеходная зона до пляжа.
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Ярославская областьОбществоПереславль-ЗалесскийЯрославская областьМихаил ЕвраевФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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