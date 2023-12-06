https://ria.ru/20231206/pereslavl-zalesskiy-1914220660.html

Пешеходная зона в центре Переславля будет расширена

Пешеходная зона в центре Переславля будет расширена - РИА Новости, 06.12.2023

Пешеходная зона в центре Переславля будет расширена

Пешеходная зона в центральной части Переславля-Залесского Ярославской области будет расширена для комфорта самих переславцев и гостей города, сообщил губернатор РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:42

2023-12-06T20:42

2023-12-06T21:01

ярославская область

общество

переславль-залесский

ярославская область

михаил евраев

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Пешеходная зона в центральной части Переславля-Залесского Ярославской области будет расширена для комфорта самих переславцев и гостей города, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Правительство Ярославской области информирует, что планы по дальнейшему благоустройству Переславля-Залесского глава региона Михаил Евраев обсудил с главой городского округа Дмитрием Зяблицким в ходе рабочей поездки в муниципальное образование. "Здорово, что в Переславле происходят очень серьезные преобразования, завершено благоустройство набережной Плещеева озера, но сделать еще предстоит очень много. Будем приводить в порядок фасады, общественные пространства, транспорт", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Евраев отметил, что отдельное внимание правительство региона уделит дорогам – в следующем году на эти цели в Переславле будет направлено более 500 миллионов рублей. "Планируем увеличить и пешеходную зону в центральной части города, чтобы повысить комфорт пребывания в уникальном историческом пространстве как для переславцев, так и для гостей", - сообщил губернатор. В настоящее время в рамках грантового проекта Ростуризма "Переславль-Залесский: от деревянного города к цифровому" при контроле правительства области обустраивается пешеходная инфраструктура городских валов. Дмитрий Зяблицкий доложил губернатору, что после благоустройства валов будет сделана пешеходная зона до пляжа.

https://ria.ru/20231120/ostanovki-1910653325.html

https://ria.ru/20231129/blagoustroystvo-1912641211.html

переславль-залесский

ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, переславль-залесский, ярославская область, михаил евраев, федеральное агентство по туризму (ростуризм)