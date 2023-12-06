https://ria.ru/20231206/peregovory-1914213013.html
Путин прибыл на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин прибыл на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 06.12.2023
Путин прибыл на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в королевский дворец "Аль-Ямама" в Эр-Рияде, где пройдут его переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:54
2023-12-06T19:54
2023-12-06T19:54
в мире
саудовская аравия
владимир путин
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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в королевский дворец "Аль-Ямама" в Эр-Рияде, где пройдут его переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Планируется, что переговоры пройдут сначала в расширенном, а затем в узком составе. Дворец "Аль-Ямама" - это официальная резиденция короля Саудовской Аравии в Эр-Рияде (по устоявшейся традиции монарх проводит в ней осенне-зимний период). Он выполнен в традиционном восточном стиле с элементами современной архитектуры. Дворец назван в честь исторической области Ямама в центральной части Аравийского полуострова и расположен на западе Эр-Рияда. Во дворце проходят заседания Совета министров КСА, официальные приемы и переговоры с международными делегациями.
https://ria.ru/20231205/putin-1913972643.html
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в мире, саудовская аравия, владимир путин
В мире, Саудовская Аравия, Владимир Путин
Путин прибыл на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин прибыл в королевский дворец на переговоры с наследным принцем КСА
ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в королевский дворец "Аль-Ямама" в Эр-Рияде, где пройдут его переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Планируется, что переговоры пройдут сначала в расширенном, а затем в узком составе.
Дворец "Аль-Ямама" - это официальная резиденция короля Саудовской Аравии в Эр-Рияде (по устоявшейся традиции монарх проводит в ней осенне-зимний период). Он выполнен в традиционном восточном стиле с элементами современной архитектуры. Дворец назван в честь исторической области Ямама в центральной части Аравийского полуострова и расположен на западе Эр-Рияда
.
Во дворце проходят заседания Совета министров КСА, официальные приемы и переговоры с международными делегациями.
Эксперт прокомментировал предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию