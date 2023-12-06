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На Камчатке завели дело после массового отравления рабочих - РИА Новости, 06.12.2023
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09:33 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914039095.html
На Камчатке завели дело после массового отравления рабочих
На Камчатке завели дело после массового отравления рабочих - РИА Новости, 06.12.2023
На Камчатке завели дело после массового отравления рабочих
Уголовное дело возбуждено по факту отравления 41 рабочего, занятого на строительстве "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:33
2023-12-06T09:33
происшествия
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления 41 рабочего, занятого на строительстве "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Камчатскому краю. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). По предварительным данным, 5 декабря 41 работник строительной организации после ужина в столовой общежития &lt;...&gt; был доставлен с признаками пищевого отравления в учреждения здравоохранения", - говорится в релизе. По данным прокуратуры, едой рабочих обеспечивало "одно из коммерческих предприятий общественного питания". Все пострадавшие в больницах в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912745352.html
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происшествия, камчатка
Происшествия, Камчатка
На Камчатке завели дело после массового отравления рабочих

На Камчатке завели уголовное дело после отравления 41 рабочего

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления 41 рабочего, занятого на строительстве "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). По предварительным данным, 5 декабря 41 работник строительной организации после ужина в столовой общежития <...> был доставлен с признаками пищевого отравления в учреждения здравоохранения", - говорится в релизе.
По данным прокуратуры, едой рабочих обеспечивало "одно из коммерческих предприятий общественного питания". Все пострадавшие в больницах в состоянии средней тяжести.
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