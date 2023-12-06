https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914039095.html

На Камчатке завели дело после массового отравления рабочих

На Камчатке завели дело после массового отравления рабочих - РИА Новости, 06.12.2023

На Камчатке завели дело после массового отравления рабочих

Уголовное дело возбуждено по факту отравления 41 рабочего, занятого на строительстве "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:33

2023-12-06T09:33

2023-12-06T09:33

происшествия

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления 41 рабочего, занятого на строительстве "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Камчатскому краю. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). По предварительным данным, 5 декабря 41 работник строительной организации после ужина в столовой общежития <...> был доставлен с признаками пищевого отравления в учреждения здравоохранения", - говорится в релизе. По данным прокуратуры, едой рабочих обеспечивало "одно из коммерческих предприятий общественного питания". Все пострадавшие в больницах в состоянии средней тяжести.

https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912745352.html

камчатка

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, камчатка