https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914029485.html
В Якутске несколько человек отравились угарным газом
В Якутске несколько человек отравились угарным газом - РИА Новости, 06.12.2023
В Якутске несколько человек отравились угарным газом
В одном из частных домов в Якутске обнаружены люди с отравлением угарным газом, также в доме обнаружено тело женщины, проводится проверка, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:26
2023-12-06T08:26
2023-12-06T08:26
происшествия
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 6 дек - РИА Новости. В одном из частных домов в Якутске обнаружены люди с отравлением угарным газом, также в доме обнаружено тело женщины, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. "Шестого декабря 2023 года в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов, расположенных на улице 50 Лет Советской Армии в городе Якутске, нескольких человек с признаками отравления угарным газом, а также тела женщины 1997 года рождения", - доложили в пресс-службе. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием следователей и криминалиста, проводятся неотложные проверочные мероприятия.
https://ria.ru/20231205/yakutsk-1913795300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутске несколько человек отравились угарным газом
В Якутске нашли несколько человек с отравлением угарным газом, погибла женщина