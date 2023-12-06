https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914029485.html

В Якутске несколько человек отравились угарным газом

В Якутске несколько человек отравились угарным газом - РИА Новости, 06.12.2023

В Якутске несколько человек отравились угарным газом

В одном из частных домов в Якутске обнаружены люди с отравлением угарным газом, также в доме обнаружено тело женщины, проводится проверка, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:26

2023-12-06T08:26

2023-12-06T08:26

происшествия

якутск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 6 дек - РИА Новости. В одном из частных домов в Якутске обнаружены люди с отравлением угарным газом, также в доме обнаружено тело женщины, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. "Шестого декабря 2023 года в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов, расположенных на улице 50 Лет Советской Армии в городе Якутске, нескольких человек с признаками отравления угарным газом, а также тела женщины 1997 года рождения", - доложили в пресс-службе. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием следователей и криминалиста, проводятся неотложные проверочные мероприятия.

https://ria.ru/20231205/yakutsk-1913795300.html

якутск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)