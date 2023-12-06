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На стройке главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление
На стройке главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление - РИА Новости, 06.12.2023
На стройке главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление
Массовое отравление рабочих произошло на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки, прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:16
2023-12-06T01:16
2023-12-06T01:16
камчатка
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Массовое отравление рабочих произошло на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки, прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. "Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта. По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Идет проверка санитарно-эпидемиологических норм на пищеблоке, где питались рабочие. Также в ходе проверки будет дана прокурорская оценка условий проживания на строящемся объекте.
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камчатка, происшествия
На стройке главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление
На стройке главного аэропорта Камчатки отравились более 40 рабочих
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости.
Массовое отравление рабочих произошло на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки, прокуратура начала проверку, сообщила
пресс-служба ведомства.
"Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта. По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Идет проверка санитарно-эпидемиологических норм на пищеблоке, где питались рабочие. Также в ходе проверки будет дана прокурорская оценка условий проживания на строящемся объекте.