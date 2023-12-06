https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914009750.html

На стройке главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление

На стройке главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление - РИА Новости, 06.12.2023

На стройке главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление

Массовое отравление рабочих произошло на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки, прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T01:16

2023-12-06T01:16

2023-12-06T01:16

камчатка

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Массовое отравление рабочих произошло на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки, прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. "Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления рабочих, осуществляющих строительство нового терминала аэропорта. По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Идет проверка санитарно-эпидемиологических норм на пищеблоке, где питались рабочие. Также в ходе проверки будет дана прокурорская оценка условий проживания на строящемся объекте.

камчатка

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, происшествия