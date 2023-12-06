https://ria.ru/20231206/orenburzhe-1914168265.html

Губернатор Денис Паслер представил Оренбуржье на выставке "Россия" в Москве

Губернатор Денис Паслер представил Оренбуржье на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 06.12.2023

Губернатор Денис Паслер представил Оренбуржье на выставке "Россия" в Москве

В среду на ВДНХ проходит День Оренбургской области, губернатор Денис Паслер презентовал гостям выставки регион, подробно рассказав об его особенностях, сообщает РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:13

2023-12-06T17:13

2023-12-06T17:13

оренбургская область

денис паслер

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В среду на ВДНХ проходит День Оренбургской области, губернатор Денис Паслер презентовал гостям выставки регион, подробно рассказав об его особенностях, сообщает пресс-служба регионального правительства. В частности, он отметил символы Оренбургской области, благодаря которым регион стал известен по всей стране и за ее пределами, – это оренбургский пуховый платок, соль-илецкие арбузы, лошади Пржевальского и соленые озера. "Жители России и других стран едут к нам лечиться. Соль-Илецк – город-курорт с населением всего 26 тысяч – за сезон посещают сотни тысяч туристов. Содержание соли в главном озере курорта такое же, как и в Мертвом море", – сообщил губернатор, которого цитирует пресс-служба. В рамках презентации губернатор рассказал о деятельности крупных промышленных предприятий региона, продукция которых пользуется спросом в стране. Например, цемент завода "Аккерманн цемент" применялся при возведении московского комплекса "Москва-Сити". Он будет использован и при строительстве нового современного района в областном центре – Молодого Оренбурга, где смогут комфортно жить больше 100 тысяч человек. Кроме того, мост через Ангару, стадион "Лужники" и еще десятки объектов на территории России построены из оренбургской стали, которую выпускают на заводе "Уральская Сталь". В 2022 году возобновлен выпуск холодильников "Орск" – в советское время такой холодильник стоял на каждой десятой кухне в стране. "Всего же за последние три года мы перезапустили и создали более 100 предприятий, которые находились на грани или в процессе банкротства. Сегодня это стабильно работающие предприятия со своими проектами развития", – добавил Паслер, его слова приводит пресс-служба. В области реализуется почти 100 крупных инвестиционных проектов. Это абсолютно новые производства: строится крупный маслозавод, две фабрики по обогащению каолинов. Развитию экономики региона способствовало создание особой экономической зоны и территорий опережающего социально-экономического развития. Большая работа проводится по повышению качества жизни оренбуржцев, уровня их доходов. "Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами цель – создать комфортные условия для жизни и развития каждого гражданина. Реализовать эти задачи нам позволяют национальные и региональные проекты. Последние четыре года мы – лидеры по исполнению нацпроектов. Суммарно в Оренбургской области сегодня реализуются 12 национальных и 47 региональных проектов, которые охватывают все сферы жизни оренбуржцев. Мы работаем по направлениям социальной поддержки, уделяем серьезное внимание развитию культуры, спорта, образования и здравоохранения", – добавил губернатор, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в регионе также реализована программа модернизации туристической инфраструктуры. Последние годы активно развивается культурная среда, открываются новые музейные пространства. В заключение губернатор Денис Паслер пригласил всех присутствующих посетить Оренбургскую область. "Через год мы будем праздновать сразу два юбилея – 280 лет Оренбургской губернии и 90 лет Оренбургской области. Приезжайте! Нам есть чем удивить вас. И для нас это будет большая честь", – подытожил губернатор, которого процитировала пресс-служба. В торжественном открытии Дня региона приняли участие известные оренбуржцы, члены Оренбургского землячества в Москве, сенаторы, депутаты Государственной Думы РФ, члены правительства области, руководители крупных оренбургских предприятий, главы муниципальных образований субъекта, главные врачи медицинских организаций региона, участники СВО, представители казачества, молодежных общественных организаций, средств массовой информации, спортсмены.

https://ria.ru/20231205/orenburzhe-1913964181.html

https://ria.ru/20231203/orenburzhe-1913438103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, москва, выставка-форум "россия"