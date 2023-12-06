https://ria.ru/20231206/orenburg-1914210978.html

Оренбуржье презентовало центр детской медицины на выставке "Россия"

Оренбуржье презентовало центр детской медицины на выставке "Россия" - РИА Новости, 06.12.2023

Оренбуржье презентовало центр детской медицины на выставке "Россия"

В среду на международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня Оренбургской области состоялась презентация Евразийского центра детской медицины, сообщает... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:41

2023-12-06T19:41

2023-12-06T19:41

оренбургская область

оренбургская область

россия

владимир путин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В среду на международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня Оренбургской области состоялась презентация Евразийского центра детской медицины, сообщает пресс-служба правительства региона. Центр – это новый комплекс Оренбургской областной детской больницы, который был открыт по видеосвязи президентом России Владимиром Путиным 28 ноября. Это социально важный в масштабах всей страны объект здравоохранения. Евразийский центр ежегодно сможет обслуживать более 100 тысяч маленьких пациентов не только из Оренбуржья и соседних регионов России, но и стран Средней Азии. Представила на стенде Оренбургской области обновленное учреждение регионального здравоохранения вице-губернатор – заместитель председателя правительства области по социальной политике – министр здравоохранения Татьяна Савинова. "Высокотехнологично, эстетично, комфортно и современно – это все о нашей новой детской областной больнице. Это гордость нашего региона. Мы шли к ней 1 270 дней, и в каждом дне вложена частичка нашей души. У нас теперь есть все, что необходимо для оказания качественной медицинской помощи. Новый медицинский комплекс объединил три стационара, которые ранее располагались в разных точках города. Площадь новой больницы – 54 тысячи квадратных метров. Ранее она занимала в общей сложности 10 тысяч. Комфортные одно- и двухместные палаты в 15 отделениях, диагностическое оборудование последнего поколения, умные операционные – все это теперь доступно нашим медикам и пациентам", – сказала Савинова, ее цитирует пресс-служба. В ходе презентации гостям стенда вручили памятные сувениры с логотипом медицинской организации. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231205/orenburzhe-1913964181.html

https://ria.ru/20231206/platok-rekordsmen-1914210480.html

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оренбургская область, россия, владимир путин, выставка-форум "россия"