И свет разгонит тьму: футболка с модной флюрой для яркого образа
© Фото предоставлено компанией RoMaxTехПечатный цех компании RoMaxTех
© Фото предоставлено компанией RoMaxTех
У вас есть светящаяся футболка или худи с флуоресцентным рисунком? Есть – значит, вы в тренде. Судя по продажам на маркетплейсах, сейчас это ходовой товар. А для кого-то и писк моды. Дизайнер одежды, предприниматель и модный эксперт Юлианна Панкратьева знает все о светящихся в темноте принтах – в обиходе флюре.
История модного бизнеса – в материале РИА Новости.
Дело в шляпе
Вернее, в кепке. Именно она подтолкнула фантазию юной девушки, создавшей впоследствии компанию RoMaxTех (РоМаксТекс), которая сегодня претендует на лидерство в России среди производителей одежды с флуоресцентными принтами.
Юлианна Панкратьева родом из Краснодара. Море – близко, а на побережье – изобилие сувенирной и пляжной продукции. Есть время и поглазеть, и поразмыслить. Взгляд будущего дизайнера одежды зацепился однажды за простую кепку: купила, разобрала на детали, поняла, как это сделано, и придумала свой вариант. Пошила небольшую партию и предложила тем же торговцам на набережной. Ее белая капитанская фуражка с золотой кокардой и тесьмой пришлась отдыхающим по вкусу. "Я была поражена, когда уже через несколько дней получила заказ на следующую партию. Так я и заработала свой первоначальный капитал", – вспоминает Юлианна.
© Фото предоставлено компанией RoMaxTехЮлианна Панкратьева, генеральный директор компании RoMaxTех
© Фото предоставлено компанией RoMaxTех
Юлианна Панкратьева, генеральный директор компании RoMaxTех
Сегодня компании RoMaxTех уже 20 лет. Экспериментировали с разными коллекциями: купальники, аксессуары, пиджаки. Но золотой жилой оказались футболки и худи с принтами. Да не простые, а светящиеся в темноте. С одной стороны, привет 90-м – с модой на рейв и клубные вечеринки в кислотных цветах, с другой – новый виток моды, когда после ковидного заточения людям захотелось яркости и движа.
Взгляд в прошлое – для прибыли в настоящем
"Интерес к неону и всему яркому вновь вспыхнул в 2020 году. По улицам побежали девушки в кислотных пуховиках – ярко-оранжевых, ядовито-зеленых, в мужской одежде стало больше ярких элементов. В поисках яркости для такого ходового товара, как футболки и худи, я и заглянула во времена вечеринок 90-х и взяла оттуда светящийся в темноте принт. Идея сработала, и теперь на ведущих маркетплейсах представлено около сотни товаров нашей компании с самыми разнообразными принтами. Продаются они десятками тысяч", – уверяет владелица модного флюра-бизнеса.
По мнению Юлианны, сейчас яркие элементы одежды допустимы в любом стиле, а светящиеся в темноте принты востребованы не только у молодежи.
"Вообще, яркость – отличный вариант для парного или семейного образа. Людям нравятся модные, лаконичные, а порой дерзкие рисунки или надписи. Потому что они создают настроение. В моей семье, кстати, все носят наши светящиеся футболки. Дети их обожают. Поэтому однажды я приняла решение запустить детскую коллекцию, и она до сих пор пользуется большим успехом. Скажу без ложной скромности: наши жизнерадостные футболки и худи покупают все. И если ваш выбор пал на что-то светящееся, берите – не прогадаете", – советует модный эксперт.
© Фото предоставлено компанией RoMaxTехФутболка с флуоресцентным принтом, детская коллекция
© Фото предоставлено компанией RoMaxTех
Футболка с флуоресцентным принтом, детская коллекция
Котики, песики, герои аниме: милые и не очень
А какие сюжеты люди выбирают? Что хотят транслировать миру через свою одежду?..
"Варианты самые разные. Герои фильмов и комиксов, что-то из аниме, конечно же, котики и песики, милые, а порой и не очень милые животные, вариации на тему компьютерных игр, мультяшные и готические персонажи… И даже вожди мирового пролетариата, – рассказывает Юлианна. – Из надписей заходят забавные фразы типа "No money no funny" или, к примеру, иллюстрации к дням недели – особенно в ходу "афоризмы" про пятничное и понедельничное настроение".
В помощь дизайнерам для создания новых рисунков сегодня и нейросеть, которая умеет генерировать реалистичные изображения и качественную графику, сама находит нестандартные креативные решения.
"Мы просто давали искусственному интеллекту задачу предложить нам образ современного русского медведя или, например, скреативить и показать, как мог бы выглядеть "сон в летнюю ночь". Получились весьма неожиданные образцы и графика. Ничто не мешает сочетать технологии и творческие способности человека – в этой синергии может родиться что-то любопытное", – делится собеседница РИА Новости.
© Фото предоставлено компанией RoMaxTехФутболка с принтом, сгенерированным нейросетью по запросу "сон в летнюю ночь"
© Фото предоставлено компанией RoMaxTех
Футболка с принтом, сгенерированным нейросетью по запросу "сон в летнюю ночь"
Идеи из жизни и креатив покупателей
По ее словам, за годы работы компания RoMaxTех выработала четкое понимание того, "что зайдет, а что нет". Сейчас это большая креативная команда: художники, конструкторы, дизайнеры одежды, технологи швейного и химического производств, маркетологи. Сама Юлианна со времен удачного эксперимента с кепкой получила дизайнерское образование, затем дополнительно конструкторское, позже пришлось осваивать маркетинг, постигать тонкости продаж и управления.
"Сюжеты и новые тренды мы придумываем сообща – всей творческой командой. Потом проводим тесты и опросы, работаем с аудиторией – нередко запросы приходят непосредственно от покупателей. Люди пишут и предлагают перенести на одежду любимых персонажей, стилизованные портреты исторических личностей, – рассказывает основательница RoMaxTех. – Даже эскизы присылают. Иногда это целые комиксы. Или стильные геометрические фигуры, оптические иллюзии. Скажу так: мы черпаем идеи из самой жизни, сверяясь с интуицией и оглядываясь на тренды".
© Фото предоставлено компанией RoMaxTехПринты с медведями очень популярны у россиян
© Фото предоставлено компанией RoMaxTех
Принты с медведями очень популярны у россиян
Секрет люминофора – ловца и хранителя света
Юлианна Панкратьева уверенно называет свой товар уникальным. И убеждена, что аналогов ему нет. А все потому, что компания RoMaxTех, по ее словам, решила главную проблему производителей и потребителей флюры.
"До нас светящаяся одежда быстро тускнела, выцветала, а наносить принты можно было только на синтетические ткани. Мы с технологами создали уникальный продукт и технологию сублимации, и это решило все проблемы сразу. Наши рисунки не смываются даже после многочисленных стирок. При этом наносятся на ткани, преимущественно из натуральных материалов. Мы применяем люминофор – фосфоресцирующее вещество, которому достаточно "поймать" немного света, и он будет светиться. Как это работает: в течение какого-то времени рисунок "накапливает" свет, а потом мы видим тот самый эффект свечения в темноте", - поясняет Юлианна.
Люминофор – вещество нетоксичное, уверяет она. Аналог фосфора.
Про светящиеся материалы хозяйка модного флюра-бизнеса знает многое. Есть светоотражающие вставки, которые создавались для безопасности людей на дороге, а потом стали и популярным элементом декора, есть очень яркая неоновая одежда, которая сама по себе не светится, но из-за кислотных оттенков ее видно и в темноте, а есть – продукция RoMaxTех: с настоящим стойким свечением.
"Мы используем специальные запатентованные нетоксичные краски и особый способ нанесения. Закупаем качественный турецкий трикотаж, а новейшие технологии шелкотрафаретной печати разрабатываем и совершенствуем вместе с российскими специалистами. У нас все очень экологично", – настаивает гендиректор.
© Фото предоставлено компанией RoMaxTехШелкотрафаретная печать, профильный цех компании RoMaxTех
© Фото предоставлено компанией RoMaxTех
Шелкотрафаретная печать, профильный цех компании RoMaxTех
Рост бизнеса с опорой на маркетплейсы
Сегодня у компании есть производства в Краснодаре и других городах Кубани, склады в Сочи, Ростове-на-Дону и Москве. В общей сложности, RoMaxTех производит более миллиона изделий в месяц. Чтобы удовлетворять спрос на свой товар, нужно не только поддерживать объемы производства, но и эффективно взаимодействовать с маркетплейсами – их крупнейшими складами и логистическими центрами.
"Сейчас на бренд трудится 50 швей, которые отшивают около пяти тысяч изделий в день. На такие объемы мы вышли три-четыре года назад. Большой скачок произошел в связи с ростом популярности маркетплейсов и доли продаж на этих площадках. И наша основная гордость – это печатные цеха, где на футболки и худи наносятся те самые светящиеся в темноте рисунки, которые дают нам серьезное конкурентное преимущество", – подчеркивает Юлианна.
В 2022 году инновации компании в области печати на ткани были отмечены национальной премией "Развитие регионов. Лучшее для России": RoMaxTex была признана лучшей организацией в категории "Легкая промышленность" и одержала победу в номинации "Лидер отрасли по производству одежды с шелкотрафаретной печатью".
Годом ранее профессиональное сообщество отметило и личные достижения Юлианны Панкратьевой. В частности, она получила премию Fashion TV Awards 2021 в номинации The best fashion CEO, что открыло ей дорогу в жюри конкурсов и премий в области моды и дизайна.