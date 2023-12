https://ria.ru/20231206/odezhda-1914104713.html

И свет разгонит тьму: футболка с модной флюрой для яркого образа

И свет разгонит тьму: футболка с модной флюрой для яркого образа - РИА Новости, 06.12.2023

И свет разгонит тьму: футболка с модной флюрой для яркого образа

У вас есть светящаяся футболка или худи с флуоресцентным рисунком? Есть – значит, вы в тренде. Судя по продажам на маркетплейсах, сейчас это ходовой товар. А... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:50

2023-12-06T13:50

2023-12-06T13:50

твой бизнес

россия

краснодар

сочи

ростов-на-дону

одежда

мода

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914098028_695:0:1943:702_1920x0_80_0_0_e90c538c1b541b2a794a83cfc23de44e.jpg

У вас есть светящаяся футболка или худи с флуоресцентным рисунком? Есть – значит, вы в тренде. Судя по продажам на маркетплейсах, сейчас это ходовой товар. А для кого-то и писк моды. Дизайнер одежды, предприниматель и модный эксперт Юлианна Панкратьева знает все о светящихся в темноте принтах – в обиходе флюре. История модного бизнеса – в материале РИА Новости. Дело в шляпе Вернее, в кепке. Именно она подтолкнула фантазию юной девушки, создавшей впоследствии компанию RoMaxTех (РоМаксТекс), которая сегодня претендует на лидерство в России среди производителей одежды с флуоресцентными принтами. Юлианна Панкратьева родом из Краснодара. Море – близко, а на побережье – изобилие сувенирной и пляжной продукции. Есть время и поглазеть, и поразмыслить. Взгляд будущего дизайнера одежды зацепился однажды за простую кепку: купила, разобрала на детали, поняла, как это сделано, и придумала свой вариант. Пошила небольшую партию и предложила тем же торговцам на набережной. Ее белая капитанская фуражка с золотой кокардой и тесьмой пришлась отдыхающим по вкусу. "Я была поражена, когда уже через несколько дней получила заказ на следующую партию. Так я и заработала свой первоначальный капитал", – вспоминает Юлианна. Сегодня компании RoMaxTех уже 20 лет. Экспериментировали с разными коллекциями: купальники, аксессуары, пиджаки. Но золотой жилой оказались футболки и худи с принтами. Да не простые, а светящиеся в темноте. С одной стороны, привет 90-м – с модой на рейв и клубные вечеринки в кислотных цветах, с другой – новый виток моды, когда после ковидного заточения людям захотелось яркости и движа. Взгляд в прошлое – для прибыли в настоящем "Интерес к неону и всему яркому вновь вспыхнул в 2020 году. По улицам побежали девушки в кислотных пуховиках – ярко-оранжевых, ядовито-зеленых, в мужской одежде стало больше ярких элементов. В поисках яркости для такого ходового товара, как футболки и худи, я и заглянула во времена вечеринок 90-х и взяла оттуда светящийся в темноте принт. Идея сработала, и теперь на ведущих маркетплейсах представлено около сотни товаров нашей компании с самыми разнообразными принтами. Продаются они десятками тысяч", – уверяет владелица модного флюра-бизнеса. По мнению Юлианны, сейчас яркие элементы одежды допустимы в любом стиле, а светящиеся в темноте принты востребованы не только у молодежи. "Вообще, яркость – отличный вариант для парного или семейного образа. Людям нравятся модные, лаконичные, а порой дерзкие рисунки или надписи. Потому что они создают настроение. В моей семье, кстати, все носят наши светящиеся футболки. Дети их обожают. Поэтому однажды я приняла решение запустить детскую коллекцию, и она до сих пор пользуется большим успехом. Скажу без ложной скромности: наши жизнерадостные футболки и худи покупают все. И если ваш выбор пал на что-то светящееся, берите – не прогадаете", – советует модный эксперт. Котики, песики, герои аниме: милые и не очень А какие сюжеты люди выбирают? Что хотят транслировать миру через свою одежду?.. "Варианты самые разные. Герои фильмов и комиксов, что-то из аниме, конечно же, котики и песики, милые, а порой и не очень милые животные, вариации на тему компьютерных игр, мультяшные и готические персонажи… И даже вожди мирового пролетариата, – рассказывает Юлианна. – Из надписей заходят забавные фразы типа "No money no funny" или, к примеру, иллюстрации к дням недели – особенно в ходу "афоризмы" про пятничное и понедельничное настроение". В помощь дизайнерам для создания новых рисунков сегодня и нейросеть, которая умеет генерировать реалистичные изображения и качественную графику, сама находит нестандартные креативные решения. "Мы просто давали искусственному интеллекту задачу предложить нам образ современного русского медведя или, например, скреативить и показать, как мог бы выглядеть "сон в летнюю ночь". Получились весьма неожиданные образцы и графика. Ничто не мешает сочетать технологии и творческие способности человека – в этой синергии может родиться что-то любопытное", – делится собеседница РИА Новости. Идеи из жизни и креатив покупателей По ее словам, за годы работы компания RoMaxTех выработала четкое понимание того, "что зайдет, а что нет". Сейчас это большая креативная команда: художники, конструкторы, дизайнеры одежды, технологи швейного и химического производств, маркетологи. Сама Юлианна со времен удачного эксперимента с кепкой получила дизайнерское образование, затем дополнительно конструкторское, позже пришлось осваивать маркетинг, постигать тонкости продаж и управления. "Сюжеты и новые тренды мы придумываем сообща – всей творческой командой. Потом проводим тесты и опросы, работаем с аудиторией – нередко запросы приходят непосредственно от покупателей. Люди пишут и предлагают перенести на одежду любимых персонажей, стилизованные портреты исторических личностей, – рассказывает основательница RoMaxTех. – Даже эскизы присылают. Иногда это целые комиксы. Или стильные геометрические фигуры, оптические иллюзии. Скажу так: мы черпаем идеи из самой жизни, сверяясь с интуицией и оглядываясь на тренды". Секрет люминофора – ловца и хранителя света Юлианна Панкратьева уверенно называет свой товар уникальным. И убеждена, что аналогов ему нет. А все потому, что компания RoMaxTех, по ее словам, решила главную проблему производителей и потребителей флюры. "До нас светящаяся одежда быстро тускнела, выцветала, а наносить принты можно было только на синтетические ткани. Мы с технологами создали уникальный продукт и технологию сублимации, и это решило все проблемы сразу. Наши рисунки не смываются даже после многочисленных стирок. При этом наносятся на ткани, преимущественно из натуральных материалов. Мы применяем люминофор – фосфоресцирующее вещество, которому достаточно "поймать" немного света, и он будет светиться. Как это работает: в течение какого-то времени рисунок "накапливает" свет, а потом мы видим тот самый эффект свечения в темноте", - поясняет Юлианна. Люминофор – вещество нетоксичное, уверяет она. Аналог фосфора. Про светящиеся материалы хозяйка модного флюра-бизнеса знает многое. Есть светоотражающие вставки, которые создавались для безопасности людей на дороге, а потом стали и популярным элементом декора, есть очень яркая неоновая одежда, которая сама по себе не светится, но из-за кислотных оттенков ее видно и в темноте, а есть – продукция RoMaxTех: с настоящим стойким свечением. "Мы используем специальные запатентованные нетоксичные краски и особый способ нанесения. Закупаем качественный турецкий трикотаж, а новейшие технологии шелкотрафаретной печати разрабатываем и совершенствуем вместе с российскими специалистами. У нас все очень экологично", – настаивает гендиректор. Рост бизнеса с опорой на маркетплейсы Сегодня у компании есть производства в Краснодаре и других городах Кубани, склады в Сочи, Ростове-на-Дону и Москве. В общей сложности, RoMaxTех производит более миллиона изделий в месяц. Чтобы удовлетворять спрос на свой товар, нужно не только поддерживать объемы производства, но и эффективно взаимодействовать с маркетплейсами – их крупнейшими складами и логистическими центрами. "Сейчас на бренд трудится 50 швей, которые отшивают около пяти тысяч изделий в день. На такие объемы мы вышли три-четыре года назад. Большой скачок произошел в связи с ростом популярности маркетплейсов и доли продаж на этих площадках. И наша основная гордость – это печатные цеха, где на футболки и худи наносятся те самые светящиеся в темноте рисунки, которые дают нам серьезное конкурентное преимущество", – подчеркивает Юлианна. В 2022 году инновации компании в области печати на ткани были отмечены национальной премией "Развитие регионов. Лучшее для России": RoMaxTex была признана лучшей организацией в категории "Легкая промышленность" и одержала победу в номинации "Лидер отрасли по производству одежды с шелкотрафаретной печатью". Годом ранее профессиональное сообщество отметило и личные достижения Юлианны Панкратьевой. В частности, она получила премию Fashion TV Awards 2021 в номинации The best fashion CEO, что открыло ей дорогу в жюри конкурсов и премий в области моды и дизайна.

россия

краснодар

сочи

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, краснодар, сочи, ростов-на-дону, одежда, мода, бизнес