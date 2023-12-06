https://ria.ru/20231206/obstrel-1914233394.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 06.12.2023

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска в 21.50 выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T22:25

2023-12-06T22:25

2023-12-06T22:25

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в 16.40 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913504241.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины