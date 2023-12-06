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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/obstrel-1914233394.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 06.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска в 21.50 выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T22:25
2023-12-06T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в 16.40 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913504241.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 16.40 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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