https://ria.ru/20231206/obstrel-1914049383.html

ВСУ выпустили около 70 снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили около 70 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 06.12.2023

ВСУ выпустили около 70 снарядов по Белгородской области

Количество снарядов, выпущенных по территории Белгородской области со стороны Украины, составляет порядка 70 второй день подряд, следует из сводки губернатора... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:21

2023-12-06T10:21

2023-12-06T10:23

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg

БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Количество снарядов, выпущенных по территории Белгородской области со стороны Украины, составляет порядка 70 второй день подряд, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале. Губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 5 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла все семь приграничных муниципалитетов области, выпустив 68 снарядов, включая три устройства с дронов. Днем ранее прилетов было 72. По данным главы области, во вторник также были сбиты беспилотники и "зафиксирован прилет двух FPV-дронов". Последний раз информация об уничтожении беспилотников над регионом была за 30 ноября. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 10, по селу Красный Хутор – 3 артиллерийских снаряда. Также в Наумовке и Красном Хуторе с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Системой ПВО над районом сбито 3 БПЛА самолетного типа. После падения обломков в селе Репное повреждены один легковой автомобиль и линия электропередачи", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе три раза из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Валуйском округе по селам Логачёвка и Вериговка выпущено в сумме 9 минометных снарядов. В Волоконовском районе, по словам губернатора, 6 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Пороз зафиксировано 19 прилетов. В Краснояружском районе по окраине села Репяховка выпущено два артиллерийских снаряда, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. По хутору Панков выпущено 3 минометных снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Мухин – по 2 минометных снаряда. В селе Середа зафиксирован прилет двух FPV-дронов", - отметал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913992320.html

https://ria.ru/20231206/obstrel-1914007715.html

белгородская область

украина

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков