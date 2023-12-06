Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили около 70 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 06.12.2023 (обновлено: 10:23 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/obstrel-1914049383.html
ВСУ выпустили около 70 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили около 70 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 06.12.2023
ВСУ выпустили около 70 снарядов по Белгородской области
Количество снарядов, выпущенных по территории Белгородской области со стороны Украины, составляет порядка 70 второй день подряд, следует из сводки губернатора... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:21
2023-12-06T10:23
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg
БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Количество снарядов, выпущенных по территории Белгородской области со стороны Украины, составляет порядка 70 второй день подряд, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале. Губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 5 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла все семь приграничных муниципалитетов области, выпустив 68 снарядов, включая три устройства с дронов. Днем ранее прилетов было 72. По данным главы области, во вторник также были сбиты беспилотники и "зафиксирован прилет двух FPV-дронов". Последний раз информация об уничтожении беспилотников над регионом была за 30 ноября. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 10, по селу Красный Хутор – 3 артиллерийских снаряда. Также в Наумовке и Красном Хуторе с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Системой ПВО над районом сбито 3 БПЛА самолетного типа. После падения обломков в селе Репное повреждены один легковой автомобиль и линия электропередачи", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе три раза из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Валуйском округе по селам Логачёвка и Вериговка выпущено в сумме 9 минометных снарядов. В Волоконовском районе, по словам губернатора, 6 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Пороз зафиксировано 19 прилетов. В Краснояружском районе по окраине села Репяховка выпущено два артиллерийских снаряда, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. По хутору Панков выпущено 3 минометных снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Мухин – по 2 минометных снаряда. В селе Середа зафиксирован прилет двух FPV-дронов", - отметал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913992320.html
https://ria.ru/20231206/obstrel-1914007715.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cac6c2ec5badba2bd8703f5843e89beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили около 70 снарядов по Белгородской области

ВСУ второй день подряд выпустили около 70 снарядов по Белгородской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Количество снарядов, выпущенных по территории Белгородской области со стороны Украины, составляет порядка 70 второй день подряд, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале.
Губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 5 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла все семь приграничных муниципалитетов области, выпустив 68 снарядов, включая три устройства с дронов. Днем ранее прилетов было 72. По данным главы области, во вторник также были сбиты беспилотники и "зафиксирован прилет двух FPV-дронов". Последний раз информация об уничтожении беспилотников над регионом была за 30 ноября.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Над Белгородской областью нейтрализовали шесть украинских дронов
5 декабря, 21:35
Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 10, по селу Красный Хутор – 3 артиллерийских снаряда. Также в Наумовке и Красном Хуторе с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Системой ПВО над районом сбито 3 БПЛА самолетного типа. После падения обломков в селе Репное повреждены один легковой автомобиль и линия электропередачи", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе три раза из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Валуйском округе по селам Логачёвка и Вериговка выпущено в сумме 9 минометных снарядов.
В Волоконовском районе, по словам губернатора, 6 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Пороз зафиксировано 19 прилетов. В Краснояружском районе по окраине села Репяховка выпущено два артиллерийских снаряда, уточнил глава области.
"В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. По хутору Панков выпущено 3 минометных снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Мухин – по 2 минометных снаряда. В селе Середа зафиксирован прилет двух FPV-дронов", - отметал глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Сотрудник СЦКК на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала