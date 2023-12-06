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США и Швеция подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества - РИА Новости, 06.12.2023
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04:05 06.12.2023 (обновлено: 04:18 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/oborona-1914015981.html
США и Швеция подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества
США и Швеция подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества - РИА Новости, 06.12.2023
США и Швеция подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества
США и Швеция во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA), расширяющее партнерство между странами в этой сфере в преддверии вступления РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:05
2023-12-06T04:18
в мире
сша
швеция
государственный департамент сша
нато
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США и Швеция во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA), расширяющее партнерство между странами в этой сфере в преддверии вступления Швеции в НАТО, говорится в заявлении госдепартамента."Данное соглашение позволит нашим странам укрепить сотрудничество в многосторонних операциях по обеспечению безопасности и совместно укрепить трансатлантическую безопасность", - проинформировали в госдепе США.Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО. В Вашингтоне подчеркнули, что рассматривают своего скандинавского партнера в качестве "дееспособной силы в сфере обороны, которая отстаивает ценности НАТО и укрепит Североатлантический союз по завершении своего присоединения к нему".
https://ria.ru/20231129/nato-1912533624.html
сша
швеция
вашингтон (штат)
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в мире, сша, швеция, государственный департамент сша, нато, вашингтон (штат)
В мире, США, Швеция, Государственный департамент США, НАТО, Вашингтон (штат)
США и Швеция подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества

Госдеп: США и Швеция подписали договор об укреплении оборонного сотрудничества

© AP Photo / TT Agency/Susanne LindholmАмериканские истребители на аэродроме в Швеции
Американские истребители на аэродроме в Швеции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / TT Agency/Susanne Lindholm
Американские истребители на аэродроме в Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США и Швеция во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA), расширяющее партнерство между странами в этой сфере в преддверии вступления Швеции в НАТО, говорится в заявлении госдепартамента.
"Данное соглашение позволит нашим странам укрепить сотрудничество в многосторонних операциях по обеспечению безопасности и совместно укрепить трансатлантическую безопасность", - проинформировали в госдепе США.
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Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО. В Вашингтоне подчеркнули, что рассматривают своего скандинавского партнера в качестве "дееспособной силы в сфере обороны, которая отстаивает ценности НАТО и укрепит Североатлантический союз по завершении своего присоединения к нему".
 
В миреСШАШвецияГосударственный департамент СШАНАТОВашингтон (штат)
 
 
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