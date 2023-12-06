https://ria.ru/20231206/oborona-1914015981.html

США и Швеция подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества

США и Швеция подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества - РИА Новости, 06.12.2023

США и Швеция подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества

США и Швеция во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA), расширяющее партнерство между странами в этой сфере в преддверии вступления РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:05

2023-12-06T04:05

2023-12-06T04:18

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США и Швеция во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA), расширяющее партнерство между странами в этой сфере в преддверии вступления Швеции в НАТО, говорится в заявлении госдепартамента."Данное соглашение позволит нашим странам укрепить сотрудничество в многосторонних операциях по обеспечению безопасности и совместно укрепить трансатлантическую безопасность", - проинформировали в госдепе США.Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО. В Вашингтоне подчеркнули, что рассматривают своего скандинавского партнера в качестве "дееспособной силы в сфере обороны, которая отстаивает ценности НАТО и укрепит Североатлантический союз по завершении своего присоединения к нему".

https://ria.ru/20231129/nato-1912533624.html

сша

швеция

вашингтон (штат)

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в мире, сша, швеция, государственный департамент сша, нато, вашингтон (штат)