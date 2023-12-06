https://ria.ru/20231206/oae-1914122832.html

Президент ОАЭ высоко оценил роль Путина в развитии двусторонних отношений

Президент ОАЭ высоко оценил роль Путина в развитии двусторонних отношений - РИА Новости, 06.12.2023

Президент ОАЭ высоко оценил роль Путина в развитии двусторонних отношений

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян высоко оценил личную роль президента России Владимира Путина в развитии... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:43

2023-12-06T14:43

2023-12-06T15:06

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россия

экономика

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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян высоко оценил личную роль президента России Владимира Путина в развитии двусторонних отношений. Об этом он заявил в среду в начале переговоров с российским лидером во время его визита в Абу-Даби."В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений. В этой связи хочу сказать, что ОАЭ являются наиболее крупным торговым партнером России и самым крупным инвестором среди арабских стран в ее экономику", - сказал Аль Нахайян.Президент ОАЭ отметил, что за 2022 год ненефтяной торговый оборот между двумя странами вырос почти на 109%. "Этот беспрецедентный скачок говорит об особом характере отношений между нашими странами", - добавил Аль Нахайян.Он указал, что ОАЭ "рассчитывают продолжать совместную работу и развивать сотрудничество с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях".

https://ria.ru/20231206/putin-1914124380.html

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"Мой дорогой друг": как приветствовал президент ОАЭ Владимира Путина "Мой дорогой друг": как приветствовал президент ОАЭ Владимира Путина 2023-12-06T14:43 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оаэ, россия, экономика